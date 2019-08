Podano wyniki sekcji zwłok kolarza Bjorga Lambrechta

- To była potężna siła. Urwana śledziona, strzaskana wątroba. Mimo że krew była przygotowana, nic już nie pomogło - powiedział lekarz kolarskiego Tour de Pologne Ryszard Wiśniewski o śmiertelnym wypadku Bjorga Lambrechta na trasie wyścigu. 22-letni Belg uderzył w betonowy przepust przy drodze. Moment wypadku zarejestrował jeden z kibiców. Prokuratura w Rybniku wszczęła śledztwo w sprawie śmierci sportowa.

W środę poinformowano, że większość kolarzy Lotto Fix All chce kontynuować rywalizację w Tour de Pologne

Kolarze i członkowie sztabu grupy dyskutowali na ten temat do nocy z wtorku na środę. Po tragicznej śmierci Lambrechta przyleciał do Polski główny menedżer ekipy John Lelangue.

"Kolarze otrzymali wolny wybór"

- Kolarze otrzymali wolny wybór, jeśli chodzi o kontynuowanie wyścigu. Większość z nich chce jechać dalej – podała ekipa w komunikacie. W barwach Lotto startuje w Tour de Pologne Tomasz Marczyński.

22-letni Lambrecht zmarł wskutek wypadku na 48. kilometrze poniedziałkowego etapu w miejscowości Bełk koło Żor. Belg uderzył w betonowy przepust na drodze i na miejscu był reanimowany, a następnie przewieziony do szpitala w Rybniku. Zmarł na stole operacyjnym.

We wtorek pamięć Lambrechta uczcili wszyscy kolarze na czwartym etapie (Jaworzno – Kocierz), na którym się nie ścigali. Piąty etap rozpocznie się o godz. 12.40 w Wieliczce. Do mety zawodnicy powinni dojechać ok. godz. 16.30.