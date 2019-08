W wypadku na Tour de Pologne zginął 22-letni kolarz. "Wyścig będzie jechał dalej"

Belgijski kolarz Bjorg Lambrecht zmarł wskutek obrażeń doznanych na trasie 3. etapu Tour de Pologne - poinformował lekarz wyścigu dr Ryszard Wiśniewski. Wypadek zdarzył się w pierwszej części etapu z Chorzowa do Zabrza (150,5 km). 22-letni zawodnik ekipy Lotto Fix All uderzył w betonowy przepust na drodze i na miejscu był reanimowany, a następnie przewieziony do szpitala w Rybniku, gdzie zmarł.