Pięciu ochroniarzy zatrzymanych za skatowanie klienta nocnego klubu [WIDEO i ZDJĘCIA]

Zielonogórska policja ujęła ochroniarzy podejrzanych o ciężkie pobicie klienta nocnego klubu. Mężczyźni rzucili się na ofiarę, bili ją, kopali i uderzali pałką. Poszkodowany z licznymi obrażeniami trafił do szpitala. Sprawcom grozi do 3 lat więzienia.

Funkcjonariusze z Nieetatowej Grupy Realizacyjnej zielonogórskiej policji zatrzymali w różnych rejonach miasta pięciu mężczyzn w wieku od 34 do 52 lat.

Dwaj z nich zostali zaskoczeni w samochodach na jednym z głównych skrzyżowań Zielonej Góry. Mężczyźni nie spodziewali się zatrzymań, bo zdarzenie o które byli obwiniania miało miejsce kilka dni wcześniej.

Do pobicia doszło przez nocnym lokalem w centrum miasta. Kilku ochroniarzy klubu pobiło mężczyznę bijąc go pięściami, uderzając pałką i kopiąc go wielokrotnie po całym ciele nawet, gdy ten leżał na ziemi próbując się osłonić. Poszkodowany z licznymi poważnymi obrażeniami trafił do szpitala.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił policjantom przedstawić zarzuty pobicia wszystkim pięciu zatrzymanym mężczyznom.

Za pobicie grozi im do 3 lat więzienia.

Ponadto śledczy wystąpili do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie jednego z mężczyzn. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze uwzględnił złożony wniosek i aresztował podejrzanego na 3 miesiące.

Dodatkowo wszystkie zatrzymane przez policję osoby mają wpłacić poręczenie majątkowe w wysokości po 10 tys. zł każdy.

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze.

hlk/ polsatnews.pl