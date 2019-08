Trump nałożył daleko idące sankcje na władze Wenezueli

Równie agresywnymi retorsjami Waszyngton objął dotąd niewiele krajów, w tym Kubę, Koreę Północną, Syrię i Iran - zauważa Associated Press. Przypomina, że całkowite zamrożenie aktywów USA zastosowały po raz pierwszy od ponad 30 lat.

Nowe sankcje, które weszły w życie od razu, prezydent USA Donald Trump w rozporządzeniu uzasadniał "utrzymującą się uzurpacją władzy" przez Maduro oraz łamaniem praw człowieka przez lokalne wobec niego siły bezpieczeństwa.

Kryzys gospodarczy

Retorsje nie oznaczają embargo na handel z Wenezuelą, stanowią jednak najbardziej zdecydowane działanie USA mające na celu odsunięcie Maduro od władzy, odkąd w styczniu władze w Waszyngtonie uznały przewodniczącego wenezuelskiego parlamentu i przywódcę tamtejszej opozycji Juana Guaido za prawowitego tymczasowego prezydenta kraju.

AP zauważa, że dopiero okaże się, jaką siłę oddziaływania będą miały nowe sankcje na i tak pogrążoną w kryzysie Wenezuelę, borykającą się m.in. z sześciocyfrową inflacją i kurczeniem się gospodarki na skalę większą niż podczas wielkiej depresji w USA na przełomie lat 20. i 30. XX wieku.

Wcześniejsze sankcje USA, obejmujące wenezuelski sektor naftowy - źródło zdecydowanej większości dochodów kraju - dodatkowo przyspieszyły drastyczny spadek wydobycia, zapoczątkowany jeszcze w 2013 roku.

Ponadto ponad 100 przedstawicieli i zaufanych wenezuelskiego reżimu zostało objętych zamrożeniem aktywów w USA i zakazem prowadzenia interesów z Amerykanami. Listę tych osób może poszerzyć ministerstwo skarbu lub Departament Stanu, jeśli uznają, że dana osoba wspiera Maduro, jego rząd lub polityków objętych wcześniejszymi retorsjami. Osoby te otrzymają też zakaz wjazdu do USA.

Dwuwładza

Poniedziałkowe rozporządzenie wykonawcze przewiduje wyjątki dla dostaw żywności, leków i odzieży, w ocenie AP wygląda też na to, że sankcje nie wpłyną na transakcje dokonywane przez amerykańskie firmy z nadal znacznym wenezuelskim sektorem prywatnym. Nie jest jasne, czy nowe sankcje będą miały zastosowanie do amerykańskiego giganta naftowego Chevron, który w lipcu został na trzy miesiące wyłączony spod działania sankcji, by móc kontynuować wiercenia wraz z wenezuelskim koncernem państwowym PDVSA.

Zdaniem cytowanego przez AP eksperta Geoffa Ramseya nowe sankcje nasilą kryzys humanitarny w Wenezueli mimo przewidzianych wyjątków, bo zachodnie banki nie podejmują się przetwarzania nawet legalnych transakcji.

Od stycznia w Wenezueli trwa kryzys polityczny i stan faktycznej dwuwładzy. Na fali masowych wystąpień przeciwko prezydentowi Maduro 23 stycznia tymczasowym prezydentem kraju ogłosił się Guaido, uznając wybory prezydenckie, w których wygrał Maduro, za przeprowadzone z naruszeniem demokratycznych standardów, a więc nielegalne.

