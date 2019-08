Czarzasty: we wtorek konwencja Sojuszu przystosuje statut do zobowiązań koalicyjnych

We wtorek konwencja Sojuszu Lewicy Demokratycznej przystosuje statut do zobowiązań koalicyjnych - poinformował szef partii Włodzimierz Czarzasty. Z informacji PAP wynika, że chodzi o zmiany, które mają doprowadzić do tego, żeby w ewidencji partii skrótem Sojuszu była "Lewica", a nie "SLD".

Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska, Sojusz Lewicy Demokratycznej dokona zmiany w swoim statucie i ewidencji partii politycznych tak, aby miejsce obecnie obowiązującego oficjalnego skrótu nazwy ugrupowania SLD - zastąpiło słowo "Lewica".

Stosowna uchwała - jak mówiła - ma zostać podjęta jeszcze w tym tygodniu. Następnie, SLD zgłosi zmianę statutu do Sądu Okręgowego w Warszawie, który - jak wskazuje Żukowska - zobowiązany jest do wprowadzenia jej "niezwłocznie" do prowadzonej przez siebie ewidencji.

Czarzasty poinformował w TOK FM, że jeszcze we wtorek o godz. 19 ma się zebrać Konwencja Krajowa SLD, która została zwołana w poniedziałek przez Radę Krajową. Zapytany, co go skłoniło, żeby zwołać konwencję, odpowiedział, że były to zobowiązania koalicyjne.

"Działamy sprawnie"

- Podjęliśmy rozmowy na temat formuły startu. Ta formuła startu jest podobna do formuł startu innych partii w Polsce takich jak np. PSL, gdzie Koalicja Polska wykorzystuje potencjał i struktury organizacyjne PSL-u, jak Zjednoczona Prawica, która wykorzystuje potencjał i struktury PiS-u, tak jeżeli chodzi o koalicję Lewica będzie wykorzystywała potencjał i struktury SLD - powiedział.

Dopytywany, co stanie się podczas konwencji, odpowiedział: "Musi przystosować statut do tego, żeby to zobowiązanie się zrealizowanie i to zrobi". - Wczoraj Rada Krajowa zwołała Konwencję i jeżeli dzisiaj wszyscy przyjadą, a wiem, że przyjadą, bo przez całą noc żeśmy siedzieli na telefonach i wiemy ile osób przyjedzie, to będzie świadczyło o tym, że działamy sprawnie i dlatego ta struktura zostanie wykorzystana przy wyborach parlamentarnych - podkreślił.

W poniedziałek porozumienia inicjowanego przez SLD, Wiosnę i Razem poinformowali, że wystartują w jesiennych wyborach parlamentarnych jako KW Lewica, przy czym bazę organizacyjno-prawną startu stanowić będą struktury SLD.

maw/ PAP