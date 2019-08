Ponad 130 przestępstw na festiwalu Pol'and'Rock

- Policjanci odnotowali łącznie 131 przestępstw, spośród nich najwięcej bo 83 dotyczyło zdarzeń narkotykowych, głównie posiadania narkotyków - poinformował w poniedziałek rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim nadkom. Marcin Maludy.

Kolejne 22 przestępstwa to kradzieże, głównie dokumentów i pieniędzy.

Jeszcze w czwartek służby organizatora festiwalu ujawniły u 21-letniego mieszkańca województwa warmińsko-mazurskiego 96 tabletek ekstazy oraz drobne ilości haszyszu i marihuany. Mężczyzna został zatrzymany i odpowie za złamanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Funkcjonariusze interweniowali także m.in. przy trzech naruszeniach ograniczenia lotów w przestrzeni powietrznej, a także dwóch fałszywych alarmach bombowych.

Ponad 540 interwencji

Z informacji rzecznika wynika, że policjanci odnotowali również ponad 130 wykroczeń. Najczęściej chodziło o zaśmiecanie, spożywanie alkoholu, używanie nieprzyzwoitych słów, nieobyczajne wybryki, kradzieże, czy przewinienia drogowe, z których większość zakończyła się mandatami.

W czasie trwania festiwalu przeprowadzono ponad 540 interwencji, a zatrzymanych zostało łącznie 105 osób.

Liczba uczestników, którzy przyjechali na Pol’and’Rock Festival, w kulminacyjnym momencie oscylowała w granicach 285 tys., z czego 56 tys. przyjechało pociągami - wynika z informacji policji. Funkcjonariusze przeprowadzili niemal 34 tys. profilaktycznych badań na zawartość alkoholu.

Bezpieczeństwa uczestników festiwalu strzegło oddelegowanych do tego zadania blisko 1,6 tys. policjantów. Z tego 200 to funkcjonariusze drogówki, a ok. 750 to policjanci z innych miast, m.in. z Katowic, Olsztyna, Krakowa czy Kielc.

Dwa zgony podczas festiwalu

Najpoważniejsze wydarzenia dotyczyły dwóch zgonów. W czwartek policjanci otrzymali sygnał od służb organizatora o tym, że na terenie festiwalu znaleziono ciało mężczyzny; był to 35-latek bez stałego miejsca zamieszkania.

W piątek po południu natomiast pogotowie przetransportowało do szpitala w Kostrzynie 54-latka bez funkcji życiowych; mimo akcji ratunkowej mężczyzna zmarł. W obu przypadkach przyczynę śmierci ustali sekcja zwłok. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich.

Podczas festiwalu doszło też do napaści na policjanta zabezpieczającego festiwal. 36-latek zaatakował funkcjonariusza, który kierował ruchem na ul. Gorzowskiej. Napastnik został obezwładniony i zatrzymany przez policjantów. Policjant ma uszkodzony bark. Mężczyzna był pod działaniem narkotyków. W niedzielę sąd aresztował go na miesiąc.

Zatrzymany został też mężczyzna, który zadzwonił pod nr 112 i poinformował o ładunkach wybuchowych w namiotach przed sceną. W jego odnalezieniu pomógł inny uczestnik festiwalu; alarm okazał się fałszywy. 20-latkowi ze Śląska grozi do 8 lat więzienia.

Największy festiwal w Polsce

Pol’and’Rock jest największym w Polsce i jednym z największych w Europie festiwali muzycznych. Tegoroczna, 25. edycja, trwała oficjalnie od czwartku, choć część uczestników przyjechała na dawny poligon w Kostrzynie nad Odrą wcześniej; ostatnie koncerty zakończyły się w nocy z soboty na niedzielę.

Na pięciu scenach zaprezentowało się kilkudziesięciu artystów z Polski i świata.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

