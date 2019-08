Plama ropopochodnej substacji na Odrze. Ma ok. 10 kilometrów długości

- Na miejscu pracuje 19 zastępów straży pożarnej. Czoło tej substancji ropopochodnej znajduje się mniej więcej na wysokości miejscowości Ścinawa. Dwie grupy specjalistyczne ratownictwa chemiczno-ekologicznego rozstawiają zapory w miejscowości Chobienia. Tam będziemy tę substancje ropopochodną zatrzymywać, tam będziemy ją gromadzić w jednym miejscu, po to, żeby ją później wypompować z koryta rzeki - powiedział Polsat News st. bryg. Daniel Mucha, rzecznik prasowy dolnośląskiej straży pożarnej.

Strażak dodał, że w akcji pomaga niski poziom wody w Odrze. - Nurt rzeki jest wolniejszy, w związku z czym mamy więcej czasu, żeby się w odpowiedni sposób przygotować do tego, żeby ta substancja przypłynęła tam, gdzie my chcemy. Nurt sprawia, że ta substancja nie rozprzestrzenia się w tak szybkim czasie, w związku z czym możemy sobie pozwolić, że tę substancję złapiemy w jednym miejscu i zniwelujemy to zagrożenie - podkreślił Mucha.

Rzecznik prasowy dolnośląskiej straży pożarnej powiedział, że akcja na pewno potrwa jeszcze kilka godzin. Dodał, że na razie nie udało nam się określić przyczyny pojawienia się substancji na Odrze.

luq/ Polsat News