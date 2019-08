Były trener Legii wyproszony z samolotu. Pokłócił się z załogą, bo nie chciał zgiąć nóg

Ricardo Sá Pinto, który do kwietnia był trenerem Legii Warszawa, a obecnie kieruje portugalskim zespołem SC Braga, został wyproszony z samolotu linii Ryanair, lecącego z Faro do Porto. Powodem była kłótnia z załogą. Były piłkarz zapowiada, że pozwie irlandzką linię lotniczą.

Zdaniem linii lotniczej awantura miała wybuchnąć po tym, jak Sá Pinto odmówił włączenia trybu samolotowego w telefonie na prośbę stewardessy. Klub, który trenuje Portugalczyk, przedstawia jednak inną wersję. Ich zdaniem, kłótnia wybuchła po tym, kiedy trener, siedzący w pierwszym rzędzie, odmówił zgięcia nóg, tłumacząc, że nie może tego robić po kontuzjach.

O campeonato ainda nem começou e o Ricardo Sá Pinto já conseguiu a proeza de ser expulso. Notável! pic.twitter.com/YhGt19tnkk — MasterPT (@MasteringPT) August 2, 2019

Samolot, który był już na pasie lotniczym, wrócił do bramki i wezwane zostały służby, które wyprowadziły portugalskiego trenera. Fragment interwencji nagrał jeden z pasażerów. Lot miał ok. 50 minut opóźnienia, w Porto wylądował ok. godz. 22 w piątek.

Sá Pinto poinformował, że ma zamiar pozwać linię lotniczą i szefa załogi. Inni pasażerowie twierdzą, że zachowywał się on "arogancko".

Kierowana przez Portugalczyka Braga w czwartek zmierzy się w Lidze Europy z duńskim Brøndby, które wyeliminowało z europejskich pucharów Lechię Gdańsk.

WIDEO - Gwałtowne załamanie pogody w Grecji. Nie żyje co najmniej 5 turystów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jm/luq/ JN.pt