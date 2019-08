"Tsunami" w... basenie. Ranne 44 osoby [WIDEO]

W parku wodnym Yulong Shuiyun w Chinach doszło do niecodziennego zdarzenia. Z powodu awarii maszyny do wytwarzania sztucznych fal w pływaków uderzyło groźne "tsunami". Po tym jak ogromna fala porwała wypoczywających w wodzie ludzi do szpitala trafiły 44 osoby m.in. ze złamanymi żebrami i urazami stóp. Film z wypadku trafił do sieci.