Morawiecki: w Wałbrzychu powstanie kilkaset nowych miejsc pracy

- W przemyśle motoryzacyjnym, w gospodarce potrzebujemy dobrego napędu, dobrego przełożenia. Nowoczesne technologie, technologie takie jak te, które przyciągamy z Japonii do Polski, są właśnie takim znakomitym napędem - mówił premier.

Elektryczna przekładnia dla Toyoty

W piątek w zakładach Toyoty w Wałbrzychu ogłoszono, że powstanie tu linia produkcyjna nowej elektrycznej przekładni hybrydowej do aut Toyoty. W ubiegłym roku rozpoczęła się tu produkcja pierwszej elektrycznej przekładni hybrydowej do silników o pojemności 1,8 litra. Teraz ma ruszyć produkcja do silników o pojemności 1,5 litra. Produkcja tej przekładni powinna się rozpocząć 2021 r. Z linii produkcyjnej będzie schodzić rocznie 175 tys. takich przekładni.

Premier przypomniał, że Toyota jest firmą istniejącą w Polsce od czasów transformacji i "rośnie razem z gospodarką polską przez ostatnie niemal 30 lat". Według szefa rządu, pokładana w Polsce wiara w wysoki wzrost gospodarczy, talenty i kreatywność naszych pracowników pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze do zwiększania nowoczesności, innowacyjności polskiej gospodarki.

Kilkaset miejsc pracy

Premier zwrócił uwagę, że japońska gospodarka pokazuje, iż wartość gospodarki mierzy się w dużym stopniu zdolnością do współpracy w obszarze międzynarodowym, ale też kooperacją dużych firm z małymi i średnimi.

- Cieszę się, że tutaj w Wałbrzychu, w Jelczu-Laskowicach pod Wrocławiem pokazujemy, jak tę współpracę międzynarodową rozkręcać. Tu, w Wałbrzychu, powstanie kilkaset nowych miejsc pracy - poinformował. Dodał, że ponad 300 milionów złotych zostanie zainwestowane "w supernowoczesny przemysł niskoemisyjnej mobilności".

las/ PAP