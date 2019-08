Arabia Saudyjska: kobiety otrzymały kolejne przywileje

Zgodnie z nowymi przepisami saudyjski paszport będzie musiał zostać wydany każdemu obywatelowi tego kraju, który o to wystąpi, i żadna osoba w wieku powyżej 21 lat nie będzie potrzebowała pozwolenia na zagraniczną podróż.

Kobiety otrzymały także prawo do zarejestrowania narodzin dziecka, małżeństwa lub rozwodu oraz do otrzymania oficjalnych dokumentów rodzinnych i kwalifikowania się jako opiekun dla nieletnich dzieci.

Nowelizacja prawa dotyczy także kwestii zatrudnienia. Postanowiono, że wszyscy obywatele Arabii Saudyjskiej mają prawo do pracy bez względu na płeć, stopień niepełnosprawności lub wiek. Zwiększa to możliwości kobiet, które stanowią dużą część bezrobotnych Saudyjczyków.

Agencje podkreślają, że nowelizacja prawa to ważny krok w kierunku podniesienia statusu kobiet w Arabii Saudyjskiej, które jeszcze do niedawna traktowane były przez przepisy jak obywatele drugiej kategorii. Kobiety, niezależnie do wieku, musiały otrzymywać pozwolenie od mężczyzn na podejmowanie wielu ważnych w ich życiu decyzji.

Arabia Saudyjska pod międzynarodową presją już w zeszłym roku złagodziła pewne ograniczenia społeczne, zniesiono m.in. jedyny na świecie zakaz dla kobiet prowadzenia pojazdów. Otrzymały one także prawo zasiadania na trybunach stadionów podczas meczów piłkarskich.

Za przyznawanie kolejnych przewilejów kobietom w Arabii Saudyjskiej odpowiedzialny jest Muhammad ibn Salman, który w czerwcu 2017 roku mianowany został następcą tronu. 33-letni książę obiecuje zreformowanie Arabii Saudyjskiej i jej modernizację, a obok rozszerzania praw kobiet reformy obejmują też promowanie masowej rozrywki.

maw/ PAP