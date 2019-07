Zimoch: jestem obywatelem gorszego sortu; boję się o to, co się będzie działo w kraju

- Niespodzianki w sporcie są czymś bardzo miłym, dlatego lubimy sport. Nie wiem, jak to będzie w tym przypadku – odpowiedział Zimoch na uwagę, że jego start w ramach KO jest pewnym zaskoczeniem.



Zapytany o to, dlaczego zdecydował się wystartować w wyborach parlamentarnych, Zimoch stwierdził: "nie zgadzam się i boję się o to, co będzie się działo w kraju". - Chcę, żeby zapanowała normalność, by Polska była krajem kolorowym, a nie szarym. Chcę, by wszyscy mieli takie same prawa, by nie łamano konstytucji, nie zastraszano sędziów i prokuratorów, by każdy człowiek, bez względu na to, jakie ma poglądy, mógł się czuć w naszym kraju bezpiecznie - tłumaczył.



Jak zaznaczył, nie jest politykiem i nie należy do żadnej partii. - Nie interesują mnie żadne układy partyjne, nigdy nie będę członkiem partii - dodał.

"Ja w tym meczu nie uczestniczę"



Podkreślił, że startu w wyborach nie traktuje jako walki. - Chcę się skupić na swojej pracy. Jeśli ktoś będzie traktował to jako walkę, jakiś mecz, to ja w tym meczu nie uczestniczę. Będę walczył o głos każdego wyborcy. Będę starał się przekonać nawet tych, którzy dzisiaj poparliby inną kandydaturę - zaznaczył.



Podkreślił, że "to są bardzo ważne wybory". - Wyborów, tak jak w sporcie, nigdy nie wygra jedna osoba, tylko wygra zespół. Nawet w sporcie indywidualnym największy talent bez dobrego trenera, psychologa, fizjoterapeuty, nie sięgnie po najwyższe laury. Jeśli chce się wygrywać w tak ważnych wyborach, to musi być jedność - dodał.

WIDEO - Kamil Durczok wyjdzie na wolność. Nie przyznał się do jednego ze stawianych mu zarzutów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/luq/ Polsat News