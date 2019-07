Trzylatek spadł z 6. piętra. Błyskawiczna reakcja sąsiadów [WIDEO]

Moment, w którym dziecko zwisało z krawędzi balkonu zarejestrowało kilka osób i kamery miejskiego monitoringu. Na nagraniach widać, jak 3-latek bezskutecznie próbuje się podciągnąć.

- Spojrzałam w górę i zobaczyłam zwisające małe dziecko. Pierwsza myśl była taka, żeby znaleźć coś, żeby go złapać. Myślałam, żeby go chwycić gołymi rękami, ale to by nie zadziałało - mówi Zhu Yanhui, pracownica osiedla w Chongqing.

"Wszystko stało się tak szybko"

Sąsiedzi błyskawicznie zorganizowali duży, gruby koc.

- Pomogłem go rozciągnąć. Dziesięć sekund później chłopiec spadł. To wszystko stało się tak szybko - relacjonuje Zhou Xiaobo, pracownik osiedla.

Koc skutecznie zamortyzował upadek. Chłopiec został przewieziony do szpitala, ale lekarze stwierdzili, że nie odniósł on żadnych obrażeń.

Według wstępnych ustaleń w momencie zdarzenia chłopiec był pod opieką swojej babci. Kobieta miała wyjść do sklepu i zostawić dziecko samo w mieszkaniu.

