Zgłosił na policję zaginięcie portfela. Zapomniał, że miał w nim amfetaminę

- Do Komendy Powiatowej Policji w Pile zgłosił się młody mężczyzna i przekazał, że zgubił portfel. Nie potrafił wskazać dokładnie okoliczności, w jakich go stracił, a dodatkowo podczas wizyty w komendzie mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Policjanci sporządzili dokumentację z rozmowy z mężczyzną i poinstruowali go, co dalej należy zrobić - tłumaczyła we wtorek oficer prasowa KPP w Pile podkom. Żaneta Kowalska.

Jak dodała, godzinę później do pilskiej jednostki przyszedł starszy mężczyzna i poinformował, że na terenie Piły znalazł portfel i chciałby go oddać.

Był zadowolony z odnalezienia portfela

- Gdy funkcjonariusze zajrzeli do środka, okazało się, że zguba należy do młodego mężczyzny, który wcześniej zasygnalizował utratę portfela. Funkcjonariusze w portfelu znaleźli dokumenty i pieniądze, a także narkotyki - podała Kowalska.

Następnego dnia funkcjonariusze pojechali do 29-latka i - jak podkreśliła Kowalska - mieszkaniec Piły był bardzo zadowolony z odnalezienia portfela.

- Jednak w momencie, kiedy mężczyzna zobaczył w środku woreczek strunowy z amfetaminą, był zupełnie zaskoczony. Po chwili przyznał się policjantom, że je tam schował, tylko zupełnie o tym zapomniał - wskazała policjantka.

29-letni mężczyzna został zatrzymany. Za posiadanie kilku porcji amfetaminy grozi mu teraz kara do 3 lat więzienia.

maw/ PAP