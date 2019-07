Środa Wielkopolska: jechał chodnikiem, aby ominąć korek [WIDEO]

Zdarzenie miało miejsce na jednej z dróg wojewódzkich w Środzie Wielkopolskiej. Kierowca, który je zarejestrował jeszcze tego samego dnia przekazał nagranie funkcjonariuszom.

We wtorek przesłuchano świadków.

- Będziemy podejmować czynności w celu postawienia zarzutów sprawcy, zarówno wykroczeń, jak i przestępstwa z art. 160 Kodeksu karnego, czyli narażenia na utratę życia lub zdrowia - powiedziała asp. Edyta Kwietniewska z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej.

- Złamał on (kierowca audi - red.) nie tylko przepisy, ale również stracił zdrowy rozsądek. Z Kodeksu wykroczeń przewidziane jest 5000 zł kary grzywny oraz zatrzymanie prawa jazdy do 3 lat. Z Kodeksu karnego za to przestępstwo grozi do 3 lat więzienia - dodała Kwietniewska.

