Poseł PO umieścił znak Polski Walczącej na tle tęczowej flagi. "Żenujący festiwal profanacji"

Warszawski radny PiS Jacek Ozdoba złoży w poniedziałek zawiadomienie do prokuratury w sprawie znieważenia przez posła PO-KO Piotra Misiłę symbolu Polski Walczącej, poprzez umieszczenie go na tle flagi LGBT. Podobne pismo do prokuratury wystosował też organizator Marszu Powstania Warszawskiego Robert Bąkiewicz.