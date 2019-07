Wyślij kartkę i podziękuj powstańcowi. Kampania "BohaterON - włącz historię!"

Akcja pisania kartek i listów do Powstańców Warszawskich, a także nagrody BohaterONy - to elementy IV edycji kampanii "BohaterON - włącz historię!", która rusza w czwartek. Ciągle nazywają nas bohaterami, a to był zwykły obowiązek - mówiła sanitariuszka z powstania Hanna Stadnik ps. Hanka.

"Pamięć-Edukacja-Pomoc" - pod tym hasłem Fundacja Rosa i Fundacja Sensoria z Wrocławia od 2016 roku realizują kampanię BohaterON. Akcja, której nazwa stanowi połączenie słów - "bohater" i "ON" (ang. włączyć), z jednej strony ma na celu uhonorowanie powstańców warszawskich, a z drugiej promocję historii Polski XX wieku. W ramach realizacji trzech edycji akcji do bohaterów walk o stolicę trafiło ponad pół miliona kartek. Ten fakt, a także dwie daty - 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego skłoniły organizatorów do rozszerzenia formuły kampanii o nowe działania.

"Nie tylko powstańcy, to wyjątkowe pokolenie"

- Ustanowiliśmy nagrodę BohaterONy, która nosi imię Powstańców Warszawskich. Nie tylko dlatego, że chcieliśmy uhonorować naszych bohaterów z okazji 75. rocznicy wybuchu powstania, ale również dlatego, że są oni wyjątkowym pokoleniem, pokoleniem Kolumbów, od którego możemy uczyć się miłości do ojczyzny, szacunku do historii i podtrzymywania pamięci o wydarzeniach sprzed lat - przekazała na konferencji prasowej Agnieszka Łesiuk-Krajewska, organizatorka akcji "BohaterON - włącz historię!".

Jak mówiła, nagroda BohaterONy ma "za zadanie wyróżnienie osób, firm i instytucji, których aktywność w szczególny sposób promowała wiedzę o historii Polski z lat 1918-1989 oraz edukację historyczno-patriotyczną w 2018 roku". Laureatów w każdej z sześciu kategorii - instytucja, firma, nauczyciel, osoba publiczna, organizacja non profit i dziennikarz wybierze Kapituła Nagrody złożona z przedstawicieli polskiego rządu, środowisk kombatanckich, historyków i ambasadorów kampanii "BohaterON - włącz historię!". Na podstawie oddanych przez nią głosów zostaną przyznane Złote, Srebrne i Brązowe BohaterONy.

Udział w wyborze laureatów będą mieli także internauci, którzy w wyniku głosowania za pośrednictwem strony www.BohaterON.pl w każdej dziedzinie przyznają Złotego BohaterONa Publiczności. Kandydata do nagrody może zgłosić każda pełnoletnia osoba - wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie kampanii i przesłać jego skan wraz ze zgodą kandydata na adres nagroda@bohateron.pl. Kandydatów zgłaszać można od 1 do 30 sierpnia. Następnie, od 1 września do 2 października będzie można zagłosować na nominowanych.

"Chcemy, by kartki i listy były wyjątkowe"

Już po raz czwarty także, każdy kto chce uhonorować uczestnika walk o stolicę, może to zrobić wysyłając kartkę lub list w ramach trwającej od 1 sierpnia do 2 października akcji. W tym roku nie będą jednak dostępne bezpłatne pocztówki, ale organizatorzy zachęcają do własnoręcznego wykonania kartki lub napisania listu i przesłania na adres: Fundacja Sensoria, ul. Ołtaszyńska 7, 53-010 Wrocław.

- W tym roku chcemy, żeby te kartki i listy były wyjątkowe. Nie dystrybuujemy bezpłatnych kartek, dostępnych w sieciach dystrybucyjnych naszych partnerów, ale zachęcamy wszystkich do zrobienia kartek, do napisania listów, do zrobienia prezentów - wyjątkowych kreatywnych prac dla naszych bohaterów - mówiła Lesiuk-Krajewska. - Będziemy zachęcać do tego, aby pisać listy, kartki wykonywać własnoręcznie, wysyłać pocztówki ze swojej miejscowości, zostawiać adresy oraz numery telefonów. Zaoszczędzone środki przeznaczymy na wsparcie bohaterów - dodała.

Przekazała, że podobnie jak w poprzednich latach istnieje możliwość napisania bezpłatnej pocztówki do powstańca za pośrednictwem strony www.BohaterON.pl. - Musimy się liczyć jednak z tym, że możemy zmieścić tam tylko 25 słów, tak jak to było w korespondencji wysyłanej poczta polową w trakcie Powstania Warszawskiego - wyjaśniła organizatorka akcji.

Wypełnione przez internet pocztówki zostaną wydrukowane i po zakończeniu akcji - razem z nadesłanymi do siedziby Fundacji Sensoria kartkami i listami - przekazane adresatom w formie tradycyjnej.

Kartka bez adresata

Pomysłodawczyni akcji BohaterON przypomniała, że kartkę, list bądź pracę artystyczną można wysłać do konkretnego powstańca, ale można ją wysłać bez konkretnego adresata. - Wtedy my przekażemy te kartki wszystkim powstańcom po równo. Biogramy oraz zdjęcia powstańców dostępne są na naszej stronie. Już od 1 sierpnia rusza nowa strona internetowa naszej kampanii - BohaterON.pl. - dodała.

Obecna na konferencji prasowej Hanna Stadnik ps. Hanka, wiceprezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej powiedziała, że otrzymuje kartki już trzy lata. - Początkowo było ich koło 100 teraz jest już koło 400. Najważniejsze dla mnie są te kartki, które przysyłają dzieci z małych miasteczek, z małych wiosek, proszę je zawsze o telefon, żeby był na kartce, to ja wtedy się staram dzwonić i rozmawiać z tymi dziećmi, czy z rodzicami - opowiadała Stadnik.

Jak mówiła, na kartkach zazwyczaj pojawiają się słowa podziękowania za wolność, za to, że dzieci i młodzież mogą się uczyć po polsku. - Ciągle nazywają nas bohaterami, a ja mówię zawsze i powtarzam - to żadne bohaterstwo, to naprawdę był po prostu zwykły obowiązek. Tak byliśmy w domu uczeni przez naszych rodziców, dziadków, że to jest obowiązek dbać o wolność, kochać ją i szanować, bo wolność nie jest dana na zawsze, trzeba jej pilnować i przestrzegać bardzo - podkreśliła.

- Gdy nas już nie będzie pamiętajcie o nas, bo to jest ważniejsze. Tak jak my pamiętamy o powstańcach 1863 r. Pamięć powinna trwać wiecznie, bo nie wiadomo jak ten świat będzie trwał - dodała.

"Trzeba myśleć po polsku"

Władysław Rosiński ps. Zapałka powiedział, że akcja ma dla niego "bardzo duże znaczenie, dlatego, że był taki okres w Polsce, że nie wolno było na ten temat mówić, nawet w pracy, chociaż niektórzy koledzy wiedzieli, że ja jestem z powstania". - Najważniejsza rzecz z tego wszystkiego, co się teraz odbywa z tymi kartkami to jest to, że został obudzony maleńki patriotyzm po to, żeby się przerodził w duży oraz po to, żeby Polacy nie zapomnieli, że nasi sąsiedzi nie składają się tylko z samych dobrych ludzi, nasi sąsiedzi są bardzo różni, nie mogli nas pobić przy pomocy czołgów i samolotów to chcą nas teraz wykończyć gospodarczo. My się musimy bronić, bronić się to nie zawsze trzeba strzelać, trzeba mieć rozum i po polsku myśleć - zaznaczył powstaniec.

PAP/Radek Pietruszka

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski powiedział, że ta akcja "po prostu jest potrzebna". - Uważamy, ja i moi poprzednicy, że młodzież powinna o historii uczyć się nie tylko i wyłącznie na samych lekcjach, nie tylko i wyłącznie w szkole. Ta historia, pamięć o państwie, powinna być obecna także poza szkołą, powinna towarzyszyć tym młodym ludziom także na co dzień - ocenił szef MEN. Jak mówił, młodzi ludzie współcześnie kartek pocztowych raczej nie wysyłają, ale może dzięki tej akcji przypomną sobie, że jest taka forma komunikacji. - To pozwoli także państwu odczuć, że mimo upływu lat, mimo 75 lat od momentu, kiedy państwo walczyli o wolną Polskę tu, w Warszawie, także Ci najmłodsi pamiętają o was, pamiętają o polskiej historii i chcą, gdyby była taka potrzeba być podobni do was - mówił zwracając się do obecnych na sali Powstańców Warszawskich.

Ambasadorka akcji Agnieszka Więdłocha podkreśliła, że "ta kampania zrodziła się z miłości do ludzi, z miłości dla ludzi, dla tego, co się wydarzyło w naszym kraju".

"To co zrobiliście, sprawiło, że jesteśmy wolni"

Antoni Pawlicki, który również jest jednym z ambasadorów kampanii, zwracając się do powstańców warszawskich powiedział: "jesteśmy dumni, że możemy wziąć udział w uczczeniu was, że możemy wziąć udział w akcji, która umożliwia nam kontakt z wami, dialog z wami i umożliwia nam to, że możemy wam podziękować za to, co dla nas zrobiliście". - A to, co dla nas zrobiliście jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Ta potworna ofiara, którą ponieśliście 75 lat temu, to zbudowało naszą świadomość narodową oraz to, co mamy w głowie dzisiaj. Sprawiło, że my jesteśmy dzisiaj wolni, nie tylko w fizycznym znaczeniu, że żyjemy w wolnym kraju, ale też, że jesteśmy wolni w środku - zaznaczył Pawlicki.

Partnerami strategicznymi IV edycji projektu są PKN ORLEN i Narodowy Bank Polski. Do grona Partnerów należą: Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, Fundacja PZU, Poczta Polska, Totalizator Sportowy - właściciel marki LOTTO, Polskie Linie Lotnicze LOT, POLREGIO, Polska Grupa Energetyczna, Platige Image, Polskie Radio i Telewizja Polska.

Do Kapituły Nagrody BohaterONy 2019 im. Powstańców Warszawskich przystąpili: Hanna Stadnik ps. "Hanka", wiceprezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, dyrektor TVP Historia - Piotr Legutko w imieniu prezesa Zarządu Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego, prezes Zarządu Polskiego Radia - Andrzej Rogoyski, dyrektor generalna koncernu Avon na Polskę i kraj Bałtyckie Anna Jakubowski, dyrektor Biura Programu "Niepodległa" Jan Kowalski, autor publikacji o historii Polski XX i XXI wieku Wojciech Roszkowski, pomysłodawca i autor programu "Historia bez cenzury" prof. Tomasz Okoń oraz ambasadorzy kampanii BohaterON - włącz historię!: Magdalena Różczka, Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki, Maciej Zakościelny i Maciej Musiał.

WIDEO - Prokuratura przedstawiła szczegóły zabójstwa 5-letniego Dawida Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ PAP; Zdj. główne: PAP/Radek Pietruszka