"Bezsprzecznie najbliższej jest nam z Pawłem Kukizem". Bezpartyjni Samorządowcy o koalicji na wybory

Bezsprzecznie jest nam najbliżej z Pawłem Kukizem - powiedział lider Bezpartyjnych Samorządowców, prezydent Lubina Robert Raczyński pytany o wyborcze koalicje. Przyznał, że Bezpartyjni rozmawiają jeszcze z PSL, a decyzja ws. formuły startu w wyborach do parlamentu ma zapaść we wtorek.

Raczyński powiedział, że na wtorek zaplanowane jest spotkania pełnomocników Bezpartyjnych Samorządowców z całej Polski.

- Skonsultujemy wszystkie propozycje, które otrzymaliśmy, czyli od PSL-u i od Pawła Kukiza - powiedział. - Poinformowaliśmy naszych towarzyszy politycznych: PSL i Pawła Kukiza, że decyzję podejmiemy we wtorek do wieczora - dodał.

"Podobnie myślimy"

Zapytany, jakiego rozwiązania ws. startu w wyborach bliżej są Bezpartyjni Samorządowcy, odpowiedział: "Bezsprzecznie jest nam najbliżej z Pawłem Kukizem, bo podobnie myślimy". - Nie było między nami przestrzeni współpracy przez cztery lata w związku z tym powinno się wypowiedzieć jak najszersze grono, żeby nie było żadnych nieporozumień - dodał.

Raczyński zaznaczył, że Bezpartyjni Samorządowcy "nie pchają się do Sejmu". - Trudno powiedzieć szczerze, czy ktoś jest zainteresowany w ogóle startem do Sejmu przy tej opinii, która jest na temat Sejmu. Ale z drugiej strony, to co? Nie naprawiać, tylko dlatego że brzydko pachnie - dodał.

Prezydent Lubina przyznał, że opcja startu z PSL jest dla Bezpartyjnych również atrakcyjna, choć - jak zaznaczył -"to jest w poprzek naszych dotychczasowych działań".

Raczyński przyznał, że sam zamierza startować w wyborach. - Żeby ten ruch miał wartość i był autentyczny, to ja muszę startować. Mamy projekt, mamy pomysł i podejmuje takie ryzyko - dodał.

Zaznaczył, że inni z liderów Bezpartyjnych mają się we wtorek określić, co do startu.

"To jest naturalne dla nas środowisko"

Wiceszef klubu Kukiz'15 Jarosław Sachajko podkreślał, że Kukiz'15 jest zdecydowany, aby do wyborów iść z Bezpartyjnymi Samorządowcami. - To jest naturalne dla nas środowisko, tylko oni muszą się jeszcze zadeklarować - powiedział.

Paweł Kukiz był w latach 2014-2015 radnym sejmiku dolnośląskiego a mandat uzyskał wówczas z list Bezpartyjnych Samorządowców.

Bezpartyjni Samorządowcy w ostatnich wyborach samorządowych zdobyli w skali kraju 5,28 proc. głosów zdobywając w pięciu województwach łącznie 15 radnych sejmikowych. Część osób z BS w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego startowało wraz ze środowiskiem Roberta Gwiazdowskiego jako Polska Fair Play.

pgo/ PAP