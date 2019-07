"Śniadanie w Polsat News": politycy w sporze światopoglądowym po Białymstoku - [TRANSMISJA] od 9:00

- Polska jest krajem wolnym, praworządnym, gdzie standardy demokratyczne są przestrzegane - powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik w programie "Śniadanie w Polsat News". - Mamy wolność zrzeszania się, wolność zgromadzeń. Nie ma przyzwolenia na chuliganerię, na to żeby rzucać w ludzi kamieniami, butelkami. Na to nie było nie ma i nie będzie przyzwolenia - dodał Wójcik.

Zapytany o słowa Jarosława Kaczyńskiego a zagrożeniu ideologią LGBT zaznaczył, że zdecydowana większość społeczeństwa jej nie akceptuje.

- Jeżeli walczyć to z ideologią, którą środowisko LGBT próbuje przemycić do polskich samorządów, do sfery edukacji dzieci - powiedział Wójcik. - W Polsce nie ma na to przyzwolenia wśród zdecydowanej większości obywateli - dodał polityk.

Program prowadzi Dariusz Ociepa.

