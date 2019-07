Pozew przeciwko Kai Godek za jej słowa: "geje chcą adoptować dzieci, by je molestować i gwałcić"

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych poinformował, że złożył pozew do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe przeciwko działaczce pro-life Kai Godek. Była kandydatka do Europarlamentu powiedziała na antenie Polsat News: "geje chcą adoptować dzieci, by je molestować i gwałcić".

Kaja Godek majowym wydaniu programu "Śniadanie w Polsat News" stwierdziła, że "walka z pedofilią w Kościele i w każdym środowisku, to musi być przede wszystkim ograniczenie homolobby".

- To pederastia jest wstępem do pedofilii i to pokazuje film Sekielskich (...) Teraz geje chcą adoptować dzieci, bo chcą je molestować i gwałcić, takie są fakty - dodała.

"Uważamy, że Godek systemowo znieważa osoby LGBT starając się doprowadzić do ich stygmatyzacji i prześladowania. Wskazują na to kolejne publiczne wypowiedzi skrajnie katolickiej działaczki, w których odmawia gejom dostępu do zawodu nauczyciela, czy pochwala ataki na Marsz Równości w Białymstoku" - napisał ośrodek.

maw/hlk/ PAP