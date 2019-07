Tragiczny bilans utonięć w Polsce. Nie żyją kolejne cztery osoby

W poniedziałek utonęło czterech mężczyzn - jeden (50 lat) w Kostrzy w wyrobisku po kamieniołomie (woj. dolnośląskie), drugi (27 lat) w Okunince w jeziorze (woj. lubelskie), trzeci (70 lat) w stawie w miejscowości Bożepole Małe (woj. pomorskie), a czwarty (61 lat) w jeziorze w Wawrowicach (woj. warmińsko-mazurskie).

"Pamiętajcie, że woda to żywioł. Nawet, gdy wygląda spokojnie, potrafi być śmiertelnie niebezpieczna" - ostrzegło we wtorek RCB na Twitterze, przypominając o zasadach bezpieczeństwa.

"Będąc nad wodą pamiętajcie, że nawet kiedy spokojna, jest ona wciąż niebezpiecznym i nieprzewidywalnym żywiołem. Pływajcie tylko w wyznaczonych miejscach i nigdy nie wchodźcie do wody po spożyciu alkoholu" - apeluje RCB.

RCB przestrzega, by nie skakać do wody w nieznanych miejscach. Pływać można tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Nie należy wypływać na materacu daleko od brzegu, ani pływać bezpośrednio po zjedzeniu posiłku. Należy stosować się do poleceń ratowników oraz pamiętać o założeniu kapoka na łódce, kajaku i rowerze wodnym - zaznacza.

Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 221 przypadków utonięć.

pgo/ PAP