Zakończyła się akcja poszukiwawcza na Bałtyku. Nie odnaleziono zaginionego 16-latka

Z wód Zatoki Gdańskiej wyciągnięto w piątek wczesnym popołudniem nieprzytomnego 17-latka. Zlokalizowano go w wodzie z pokładu śmigłowca. Został w ciężkim stanie przewieziony do szpitala. Służby z pomocą śmigłowca i łodzi poszukiwały drugiego z zaginionych. Niestety 16-latka nie udał się odnaleźć, akcję zakończono ok. godz. 16:30.