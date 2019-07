Poseł Truskolaski złożył zawiadomienie do prokuratury na radnego PiS wz. z wpisem po Marszu Równości

Poseł PO-KO Krzysztof Truskolaski złożył we wtorek zawiadomienie do prokuratury ws. gróźb karalnych pod adresem jego i prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego we wpisie w mediach społecznościowych po sobotnim Marszu Równości radnego sejmiku Sebastiana Łukaszewicza (PiS).