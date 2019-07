Zatrzymano kolejne trzy osoby ws. zajść na marszu w Białymstoku

Kolejne trzy osoby zostały zatrzymane w związku z zajściami podczas białostockiego Marszu Równości - poinformował wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. Jak zaznaczył, kilkanaście następnych zostało zidentyfikowanych. W najbliższych godzinach zostaną oni doprowadzeni do jednostek policji - dodał.

W sobotę po południu ulicami Białegostoku przeszedł Pierwszy Marsz Równości pod hasłem "Białystok domem dla wszystkich". Przejście uczestników marszu kilkakrotnie próbowali zablokować kontrmanifestanci, policja musiała użyć gazu. W stronę uczestników rzucano kamieniami, petardami, jajkami i butelkami, wykrzykiwano też obraźliwe słowa.

"Kto łamie prawo nie pozostanie bezkarny"

W niedzielę w związku z zajściami na marszu - jak informował Zieliński - policja zatrzymała 25 chuliganów. 21 z nich to sprawcy wykroczeń, z czego 19 ukarano mandatami, a przeciw dwóm osobom skierowano wnioski o ukaranie do sądu. Kolejnych czterech zatrzymanych to sprawcy przestępstw.

Wiceszef MSWiA poinformował w poniedziałek na Twitterze, że policja zatrzymała kolejne trzy osoby w tej sprawie, a kilkanaście następnych zostało już zidentyfikowanych.

- W najbliższych godzinach zostaną oni doprowadzeni do jednostek Policji. Nikt, kto łamie prawo nie pozostanie bezkarny - podkreślił Zieliński.

Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Rzecznik podlaskiej policji nadkom. Tomasz Krupa przekazał, że policja analizuje zebrany materiał wideo, który jest ogromny. W niedzielę po południu funkcjonariusze zaczęli publikować na stronie internetowej podlaskiej policji wizerunki osób, które są podejrzane, m.in. o udział w pobiciu 14-latka oraz blokowanie ulic.

Krupa mówił, że ewentualne kolejne publikacje będą następować w miarę analizowanego materiału

las/ PAP