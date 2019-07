"Dopłata za bachora" w hotelu w Karpaczu. Taki paragon dostała jedna z klientek

"Paragon za pobyt córki. Brak mi słów" - takim komentarzem zostało opatrzone opublikowane na profilu kobiety zdjęcie. Widnieje na nim paragon z nazwą usługodawcy oraz hasłem "usługa hotelowa, dopłata za bachora".

Kilkaset komentarzy pod rachunkiem

Rachunek z taką nazwą usługi wzburzył internautów, którzy żywo komentowali sytuację pod wpisem na ten temat.

"Przypominam, że każdy z nas był kiedyś dzieckiem. Druga sprawa to już brak szacunku do płatnika. Dzieci są różne, ale szacunek należy się każdemu gościowi. Czy osobie dorosłej, która zasyfi pokój należałoby wystawić rachunek z tytułem „opłata za pobyt chama”? Nie wydaje mi się" - pisze jedna z internautek.

Nie wszystkie osoby jednoznacznie negowały postawę wystawiającego rachunek.

"Kwota za niska. Przynajmniej 5 razy większa" - brzmi jeden z komentarzy.

Incydent "niestosowny", "nie licuje"

Hotel opublikował pod wpisem Pani Agnieszki przeprosiny.

"Wydruk to wynik niefrasobliwego i nietaktownego komentarza jednego z naszych pracowników i wypadek poniżej wszelkiej krytyki, który absolutnie nie powinien mieć miejsca" - głosi komunikat.

"Dzieci to nasi goście VIP, dlatego zależy nam, by czuły się u nas jak najlepiej - potwierdzają to liczne pozytywne opinie i wysokie noty wystawiane przez naszych gości po pobycie" - czytamy.

Pracodawca zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji zapewniając, że "niestosowny komentarz, który pojawił się na wydruku w najmniejszym stopniu nie licuje z polityką i ofertą" hotelu.

"W stosunku do autora wyciągniemy stosowne konsekwencje, aby taki incydent nie miał szans ponownie się wydarzyć" - napisano w oświadczeniu.

