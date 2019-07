Polska Partia Socjalistyczna dołączyła do koalicji lewicowej

Polska Partia Socjalistyczna zdecydowała w sobotę o dołączeniu do koalicji lewicowej, którą tworzą Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia i Lewica Razem. Przewodniczący PPS Wojciech Konieczny podkreślił, że jego partia przystępuje do koalicji z optymizmem.

Liderzy trzech ugrupowań: SLD, Wiosny i Lewicy Razem Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń oraz Adrian Zandberg potwierdzili w piątek zamiar budowy bloku (pod szyldem "Lewica") przed jesiennymi wyborami do Sejmu i Senatu. W sobotę ma zostać powołany sztab wyborczy Lewicy, a w kolejnych dniach - odsłaniane filary programu formacji.

Po posiedzeniu Rady Naczelnej PPS jej przewodniczący Wojciech Konieczny na wspólnej konferencji prasowej z Włodzimierzem Czarzastym i Adrianem Zandbergiem poinformował, że zarząd podjął decyzję o przystąpieniu do lewicowej koalicji. - To oznacza, że Polska Partia Socjalistyczna może z chęcią, z radością i z optymizmem przystąpić do nowej akcji wyborczej, do koalicji, która powstała - mówił Konieczny. - Chcieliśmy tego, czekaliśmy na to, chcieliśmy tego już w wyborach do europarlamentu, we wcześniejszych wyborach, mamy wreszcie lewicową koalicję - dodał.

"Dajemy, to co jest w polskiej lewicy najpiękniejsze"

- Dajemy to, co jest w polskiej lewicy najpiękniejsze: dajemy nazwiska, dajemy tradycje, dajemy Piłsudskiego, Limanowskiego, Daszyńskiego, Pużaka, Mulaka. Wszyscy oni na pewno gdzieś tam oglądają to i cieszą się, i wiedzą, że polska lewica naprawdę ma szansę na to, że odzyska swoje miejsce i my będziemy tego częścią z czego się bardzo cieszymy - mówił szef PPS.

Zandberg podkreślił, że "Polska Partia Socjalistyczna to jest wspaniały symbol, symbol walki o demokrację i sprawiedliwość społeczną, spleconej ze sobą walki o prawa pracowników i konsekwentnego stania po stronie praw człowieka". - Bardzo nas cieszy to wsparcie ze strony Polskiej Partii Socjalistycznej, z środowiska, które zawsze jasno deklarowało się po stronie wartości, które są nam bliskie, wartości, które będą ważne w tej koalicji, po stronie równości, po stronie sprawiedliwości społecznej, po stronie demokracji - mówił.

Szef SLD zapowiedział, że w najbliższym czasie zostanie powołany wspólny sztab i będą uzgodnione elementy programowe, które będą eksponowane w kampanii. - Idziemy do przodu - dodał.

bas/ PAP