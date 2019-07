Brudziński: jest szansa na utrzymanie poprawki do ustawy o "500 plus dla niepełnosprawnych"

Na etapie prac senackich będziemy analizować przyjętą w Sejmie poprawkę opozycji do ustawy ws. 500plus dla niepełnosprawnych; są szanse na jej utrzymanie - przekazał w sobotę szef sztabu wyborczego PiS europoseł Joachim Brudziński. Poprawka klubu PO-KO zwiększa liczbę uprawnionych do świadczenia.

Ustawę przyznającą 500 zł świadczenia osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji Sejm uchwalił w piątek. Nieoczekiwanie, przegłosowano również poprawkę opozycji. Wśród 197 głosów za, znalazło się 41 głosów posłów PiS.

Projekt przedstawiony przez rząd przewidywał, że o dodatek będą mogły wnioskować te osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub które otrzymują świadczenia nieprzekraczające kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli 1100 zł brutto.

Poprawka PO-KO przewiduje, że do tej kwoty nie byłby wliczany m.in. dochód z emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych.

Rząd liczy koszty

Brudziński był pytany w sobotę w radiowej Trójce czy są szanse na to, że Senat nie usunie tej zmiany. "Są" - odparł polityk PiS. Dodał, że już wcześniej pojawiały się wątpliwości, a szef PiS Jarosław Kaczyński "już wcześniej był obiektem różnego rodzaju petycji i próśb z różnych środowisk". Europoseł dodał, że poprawka będzie analizowana na etapie prac senackich.

Jak podkreślił, intencją rządu PiS zawsze była pomoc osobom niepełnosprawnym, ale ugrupowanie "chce kierować się zasadą wiarygodności i odpowiedzialności". Dlatego - dodał - wszystkie wyliczenia wynikające z wprowadzenia poprawki zostaną przeanalizowane.

- Kwoty są tutaj w skali całego budżetu naprawdę znaczące - zauważył polityk PiS. Dopytywany o jakich wartościach mowa Brudzińskie odparł: "byłoby to dwa razy więcej w stosunku do tego, co zadeklarowaliśmy, co położyliśmy na szali, a to już bardzo dużo".

- Jesteśmy formacją odpowiedzialną dlatego przeanalizujemy, policzymy - zadeklarował Brudziński. Wskazał, że "już po tym głosowaniu prezes Kaczyński rozmawiał z ministrem finansów Marianem Banasiem". - Takie wyliczenia trwają - zaznaczył.

Dla kogo świadczenie

Zgodnie z ustawą o świadczenie w kwocie 500 zł miesięcznie będą mogły wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (chodzi o orzeczenia o: całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; o niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji).

Aby otrzymać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek do ZUS lub do innego organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe. Dodatek w wysokości 500 zł będzie przysługiwać od miesiąca, w którym przyjęto prawidłowo złożony wniosek.

Świadczenie i koszty obsługi mają być finansowane z pieniędzy Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Przewidziano także możliwość udzielenia pożyczki SFWON przez Fundusz Pracy oraz przekazywanie mu dotacji z budżetu państwa. Ustawa ma wejść w życie 1 października br.

WIDEO - "Mamy czerwonego konia, na którego wsadzimy kandydata lub kandydatkę". Biedroń o listach wyborczych Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ml/ PAP