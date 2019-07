"Czytamy po polsku". Zobacz, jak marszałek przeczytał nazwę ustawy Just Act 447

W piątek marszałek Sejmu czytał wnioski, o jakie punkty kluby parlamentarne chciały rozszerzyć porządek obrad. Jednym z nich było pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały ws. ustawy JUST Act 447, dotyczącej zwrotu mienia ofiar Holokaustu ich prawowitym właścicielom bądź ich spadkobiercom. Obcojęzyczna nazwa sprawiła Markowi Kuchcińskiemu problem.

Pierwszy człon nazwy ustawy marszałek przeczytał, zasięgając wcześniej opinii pracowników Sekretariatu Posiedzeń Sejmu. Drugą "act" -przeliterował, wyjaśniając posłom, że "mówimy po polsku".

Ostatecznie Sejm nie zgodził się też na poszerzenie porządku obrad o czytanie poselskiego projektu uchwały ws. ustawy JUST Act 447 uchwalonej przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Amerykańska ustawa o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono (Justice for Uncompensated Survivors Today - JUST Act, potocznie zwana ustawą 447), dotyczy zwrotu mienia ofiar Holokaustu ich prawowitym właścicielom bądź ich spadkobiercom. Przepisy tej ustawy mają głównie symboliczny, deklaratywny charakter.

