"Mam prośbę do panów z PO: przestańcie zajmować się lewicą, zajmijcie się sobą i swoim podwórkiem"

W piątek Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń i Adrian Zandberg poinformowali, że Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna i Lewica Razem do jesiennych wyborów parlamentarnych pójdą razem. Do współpracy mają zaprosić wszystkie lewicowe partie, stowarzyszenia, organizacje kobiece, fundacje i ruchy miejskie.

"Lista na lewo od Platformy Obywatelskiej zdobędzie kilkanaście procent"

Zandberg był pytany przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy tworzony blok lewicowy pójdzie do wyborów jako koalicja oraz o to, czy nie boi się, że nie przekroczy ona 8 proc. progu wyborczego, przewidzianego dla komitetów koalicyjnych w wyborach parlamentarnych. Jak przypomniał Rymanowski, politycy klubu PO-KO, m.in. Sławomir Neumann (PO) i Katarzyna Lubnauer (Nowoczesna) radzą lewicy, aby nie marnowała głosów, bo jako osobna koalicja może nie przekroczyć progu.

- Według wszystkich badań jedna lewicowa lista, lista na lewo od Platformy Obywatelskiej zdobędzie kilkanaście procent (głosów - red.). To oczywiste dla każdego, kto umie czytać trendy. (...) Ja mam taką prośbę do panów z PO. Słuchajcie, wy już przestańcie zajmować się lewicą, bo jak próbowaliście się zajmować lewicą, to efekty były nie najlepsze, zajmijcie się sobą i zajmijcie się swoim podwórkiem, a na tym podwórku macie bałagan. Tak się jakoś dziwnie złożyło, że mimo wszystkich różnic, nam się udało porozumieć - powiedział Zandberg.

"PO nie potrafi się porozumieć z nikim, tylko potrafi hegemonizować"

Jak ocenił, dziś "PO jest sama i idzie osobno".

- PO nie potrafi się porozumieć z nikim, tylko potrafi hegemonizować i podporządkowywać sobie. Dlatego mam taką propozycję dla PO: jest taka partia polityczna w Polsce, PO z nią rządziła przez osiem lat, PO była z nią blisko związana, blisko z nią współpracowała - stwierdził Zandberg.

- Zamiast zajmować się lewicą i lewicowymi wyborcami, zajmijcie się swoimi wyborcami, a jak chcecie pokazywać, że na czymś wam zależy więcej niż, by siedzieć kolejną kadencję w Sejmie w opozycji, to się dogadajcie z waszymi przyjaciółmi z Polskiego Stronnictwa Ludowego - dodał Zandberg.

pgo/hlk/ Polsat News, PAP