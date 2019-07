Sekielscy zebrali 550 tysięcy na film o SKOK-ach

"Afera SKOKów to największa afera finansowa ostatnich lat, do tej pory kosztowała nas ponad 4 miliardy 300 milionów złotych. Masowe oszustwa, wyłudzenia, wymuszenia a nawet próba zabójstwa. Jak doszło do tego przekrętu? Na czym dokładnie polegał SKOK na kasę i kto się na nim dorobił? W tle całej afery pojawiają się znani politycy, celebryci, mafia, służby specjalne i dziennikarze" - można przeczytać na profilu Tomasza Sekielskiego w serwisie patronite.

Twórcy obawiają się nacisków

Jak informuje dziennikarz, realizacja tego filmu wiąże się z większym ryzykiem niż "Tylko nie mów nikomu", traktującym o pedofilii w Kościele. Twórcy obawiają się, że mogą być poddawani naciskom ze strony prawników kas. Zamierzają więc korzystać z pomocy prawnej raz zatrudnić doświadczonego audytora, potrafiącego sprawnie analizować przepływy finansowe.

Ustawiony przez Sekielskiego cel 550 tysięcy złotych został osiągnięty. Jeszcze we wtorek brakowało 6000 zł. Dziennikarz poinformował, że każda dodatkowa złotówka przekraczająca wyznaczoną kwotę również będzie wykorzystana przy produkcji filmu.

Bracia Sekielscy aktualnie pracują nad drugą częścią historii o pedofilii w Kościele. "Zabawa w chowanego" opowie historię jednego księdza i wielu ofiar. Premiera zaplanowana jest na październik 2019 roku.

ac/luq/ polsatnews.pl