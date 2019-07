"Nabieram energii, czuję się fantastycznie". Romuald Lipko dziękuje fanom za wsparcie

"Romek Lipko, jeden z najważniejszych twórców Polskiej muzyki rozrywkowej ostatniego półwiecza, kreator drogi muzycznej Budki Suflera, nasz przyjaciel, walczy z chorobą nowotworową" - poinformował 10 lipca zespół Budka Suflera. Lipko jest jego współzałożycielem.

"Chciałbym z serca podziękować za ogromne wsparcie, życzliwość, ciepłe myśli i modlitwy, które w ostatnim czasie w trakcie mojej choroby od Państwa otrzymałem. Z niecierpliwością będę oczekiwał naszego spotkania na koncertach" - napisał w mediach społecznościowych muzyk i dołączył film.

"Chorowałem, ale wyszedłem z tej choroby, póki co, nabieram energii, czuję się fantastycznie, mam uśmiech" - mówi Lipko na filmie.

"A wam wszystkim dziękuję za te miliony kilogramów energii, które wysłaliście do mnie z całego kraju, żeby pomóc mi w powrocie do zdrowia. Ta energia wróci do was w postaci mojej muzyki, naszej muzyki, w postaci koncertów, które wrócą jesienią i na które serdecznie zapraszam" - dodał.

Jesienią zespół rozpocznie trasę koncertową "Powrót do korzeni".

pgo/hlk/ polsatnews.pl