Inwazja latających mrówek na południu Wielkiej Brytanii. Insekty były widoczne z kosmosu

Mimo, że fala owadów może wydawać się niecodziennym zjawiskiem, jest ona jedynie sygnałem nadejścia tzw. Dnia Latającej Mrówki.

Powodem wzmożonej obecności insektów na ulicach i terenach zielonych jest rozpoczęcie okresu godowego mrówek. Wówczas samce i samice opuszczają swoje kolonie, aby rozmnażać się w dogodnych dla siebie warunkach.

Owadów było w tym roku tak dużo, że radar pomylił je z opadami deszczu. Błąd zauważył Simon King, prezenter pogody w BBC. A informację na ten temat zamieścił na Twitterze.

Flying ants!!!



Swarms of them flying into the sky in S Eng are being picked up as rain on the radar image this morning...!#flyingantday #flyingants 🐜🐜🐜🐜#yuk pic.twitter.com/QGOcikqJFq