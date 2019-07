Podczas podróży rozpoczął się poród. Toruńscy policjanci zapewnili eskortę

Policjanci pomogli kobiecie po prośbie, z którą zwrócił się do nich kierowca forda focusa. Jego żona zaczęła rodzić w drodze do szpitala.

- Mundurowi na sygnałach zapewnili pilotaż do placówki zdrowia. Dzięki temu kobieta szybko trafiła pod opiekę lekarzy - poinformował mł. asp. Wojciech Chrostowski z zespołu komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Do zdarzenia doszło na ulicy Żółkiewskiego w Toruniu

- Kiedy radiowóz zatrzymał się na światłach, z samochodu - który zatrzymał się przed mundurowymi - wyskoczył kierowca i podbiegł do nich. Mężczyzna zdenerwowanym głosem powiedział, że jedzie wspólnie ze swoją ciężarną żoną do szpitala. Podczas podróży rozpoczął się poród. Ojciec dziecka bardzo bał się o zdrowie żony i córeczki, więc poprosił policjantów o pomoc. Mundurowi natychmiast podjęli decyzję o pilotażu samochodu do szpitala przy ul. Świętego Józefa - dodał mł. asp. Chrostowski.

Auto udało się sprawnie eskortować przed budynek miejscowego szpitala. Tam zaalarmowany został personel medyczny. Kilka minut później na świat przyszła dziewczynka.

ac/msl/ PAP