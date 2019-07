Padły pszczoły z pięćdziesięciu uli. Policja bada, czy ktoś je otruł

Zdaniem właściciela pasieki, który powiadomił policję, do uśmiercenia pszczół doszło między 6 a 8 lipca.

- Pszczoły z poszczególnych uli będą zbadane, by powstała ekspertyza toksykologiczna. Chcemy ustalić, czy zostały one potraktowane jakąś substancją chemiczną, czy przyczyniły się do tego osoby trzecie, czy to przykładowo efekt jakichś oprysków w rejonie. Ekspertyza da nam odpowiedź na pytanie, dlaczego pszczoły padły - powiedział Stelmaszuk.

Policjant dodał, że ule nie zostały zniszczone. Funkcjonariusze badają sprawę pod kątem artykułu Kodeksu Karnego, który dotyczy spowodowania zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Za takie przestępstwo grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia

WIDEO - Radiowóz stoczył się do rzeki w Olsztynie. Ludzie wyszli z klubów i robili z nim selfie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/ PAP