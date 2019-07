Ostatnie posiedzenie Sejmu przed wakacjami. Posłowie zajmą się m.in. 500 plus dla niepełnosprawnych

Sejm uczcił minutą ciszy zmarłego 10 lipca br. Macieja Jankowskiego, b. szefa Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ "Solidarność". Maciej Jankowski był jednym z współtwórców Akcji Wyborczej Solidarność i w latach 1997-2001 posłem AWS.

Sejm zajmie się też w pierwszym czytaniu projektem ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wobec małoletniego poniżej lat 15.

Porządek obrad został uzupełniony o projekt PiS noweli Kodeksu wyborczego. Projekt doprecyzowuje, że o ważności wyborów prezydenckich, do Sejmu, Senatu, do PE oraz ważności wyboru posła, przeciwko któremu wniesiono protest, Sąd Najwyższy będzie orzekał w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

500 plus dla niepełnosprawnych

Rządowy projekt ustawy dot. "500 plus" dla niepełnosprawnych został przyjęty w ubiegłym tygodniu przez rząd. Dodatek w wysokości 500 zł ma być przyznawany osobom, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności oraz są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Drugie czytanie projektu zaplanowano na czwartek.

Według minister rodziny Bożeny Borys-Szopy dochód tych osób nie może przekraczać 1100 zł. Świadczenie i koszty obsługi mają być finansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Przewidziano także możliwość udzielenia pożyczki SFWON przez Fundusz Pracy oraz przekazywanie mu dotacji z budżetu państwa. Premier Mateusz Morawiecki ocenił, że program będzie obejmował w pierwszym okresie ok. 300 tys. osób, ale w kolejnych, w związku z orzecznictwem, które będzie weryfikowało tę grupę osób, mogą się pojawić kolejne 100 tys., 200 tys., "może nawet więcej tysięcy naszych rodaków". Ustawa ma wejść w życie od 1 października br.

Ponadto posłowie będą pracować nad obszernym projektem noweli Kodeksu postępowania karnego, autorstwa resortu sprawiedliwości. Według MS, proponowane rozwiązania mają przyspieszyć postępowania sądowe. Zgodnie z uzasadnieniem zmiany mają m.in. usprawnić postępowanie karne, dostosować regulacje procesowe do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego i wyeliminować błędy legislacyjne w ustawie.

Nowelizacja ustawy o VAT

Sejm zajmie się też rządowym projektem nowelizacji ustawy o VAT, wprowadzającym obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment) w niektórych branżach. Obowiązkowa forma tego podatku zastąpi tzw. mechanizm odwróconego obciążenia, który jest niewystarczający w walce o zabezpieczenie i podniesienie wpływów z VAT. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 września 2019 r.

Posłowie zajmą się również projektem nowelizacji prawa o adwokaturze

W porządku obrad jest też projekt nowelizacji Prawa o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych przewidujący, że aplikantki adwokackie i radcowskie - które po zakończeniu aplikacji nie mogły przystąpić do egzaminu z powodu urodzenia dziecka - będą mogły zachować uprawnienia aplikanta przez dodatkowy rok.

Posłowie rozpatrzą też rządowy projekt nowelizacji Kodeksu karnego wraz z obszerną autopoprawką; podczas pierwszego czytania projektu wszystkie kluby opowiedziały się za ich dalszym procedowaniem z autopoprawką w komisji. Jednocześnie posłowie opozycji zwrócili uwagę, że zmiany zawarte w autopoprawce daleko wykraczają poza zmianę w pierwotnym projekcie.

Projekt noweli Kodeksu karnego pierwotnie dotyczył jednego artykułu kodeksu. Projekt dostosowuje prawo do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie terroryzmu i stanowi m.in., że "kto przekracza granicę RP s celu popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym (...) podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

Rządowa autopoprawka do projektu zakłada zmiany w kilkunastu przepisach. Zmiana "zmierza do zaostrzenia odpowiedzialności karnej wobec szczególnej kategorii sprawców, jakimi są sprawcy popełniający przestępstwo w warunkach powrotu do przestępstwa (recydywa)". "Zaproponowano zaostrzenie warunków odpowiedzialności karnej wobec wielokrotnych recydywistów. Są to sprawcy, którzy przynajmniej trzykrotnie zostali skazani na kary pozbawienia wolności, a mimo to w świetle obowiązującego prawa mogą liczyć na wymierzenie kary pozbawienia wolności za dane przestępstwo w dolnych granicach jej wymiaru - w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia" - wyjaśnił CIR.

Debata nad wotum nieufności

W środę wieczorem Sejm będzie debatował nad wnioskiem klubu PO-KO o wotum nieufności wobec ministra środowiska Henryka Kowalczyka. W ocenie tego klubu minister ponosi odpowiedzialność za zagrożenie utratą miliardów złotych z funduszy europejskich na walkę o czyste powietrze i zdrowie Polaków. To zaniechanie tego rządu i to osobista odpowiedzialność ministra Kowalczyka - ocenił szef klubu PO-KO Sławomir Neumann.

