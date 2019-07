Dworczyk: ustawą o dodatku 500 plus dla niepełnosprawnych we wtorek zajmie się rząd

- Ustawa o świadczeniu 500 plus dla osób niepełnosprawnych stanie jutro na posiedzeniu rządu. W najbliższych dniach ustawa trafi do Sejmu - powiedział w "Graffiti" szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dodał, że jeszcze w poniedziałek na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów omawiany będzie projekt ustawy dot. powołania komisji ds. pedofilii.

- Mam nadzieję, że Rada Ministrów przyjmie tę ustawę. W konsekwencji powinna ta ustawa znaleźć się w Sejmie w dniach najbliższych i mam nadzieję, że jeszcze w lipcu zajmie się nią Sejm - poinformował Dworczyk. Zgodnie z harmonogramem najbliższe posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach 17-19 lipca.

Z informacji opublikowanej w ubiegłym tygodniu w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów wynika, że ustawa o świadczeniu dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji miałaby wejść w życie 1 września br.

Projekt przewiduje, że świadczenie w wysokości 500 zł będzie przysługiwało osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, które mają ustalone prawo do świadczenia (np. emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego), ale ze względu na niską wysokość, świadczenie to może nie wystarczać na zaspokojenie potrzeb życiowych.

"Omówimy projekt dot. komisji ds. pedofilii"

- Dotrzymujemy deklaracji, które składamy. Dzisiaj na Komitecie Stałym Rady Ministrów projekt tej ustawy prowadzony przez (szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów) Jacka Sasina będzie omawiany i jeżeli uda się dokończyć dzisiaj prace, to ten projekt również stanie na jutrzejszej Radzie Ministrów - mówił Dworczyk w Polsat News pytany o powołanie "komisji prawdy", która miałaby wyjaśnić przypadki pedofilii w Kościele.

- Skład komisji będzie wybierany w części przez Sejm większością 3/5 głosów. Chcemy, żeby to była reprezentacja jak najszersza, merytoryczna, plus osoby wskazywane przez premiera, prezydenta i Rzecznika Praw Dziecka. Na tym etapie, na którym ja zaznajamiałem się z projektem, to w składzie komisji było siedem osób - wyjaśnił. Szef rządu zapowiadał wcześniej, że do udziału w pracach komisji zostanie zaproszona także opozycja.

"Mamy do czynienia z nieporozumieniem"

- Mamy do czynienia z nieporozumieniem. Premier mówił o wyborach, również o pierwszym terminie, w którym te wybory mogłyby się odbyć podkreślając, że jest miesiąc, czyli kilka kolejnych weekendów, kiedy to święto demokracji może mieć miejsce. Premier zawsze podkreśla, że jest to prerogatywa prezydenta - w taki sposób Dworczyk odniósł się do słów Mateusza Morawieckiego, który w sobotę powiedział na konwencji programowej PiS, że "rząd nie jedzie na wakacje". Komentatorzy zwracali uwagę, że premier wskazał termin 13 października jako datę wyborów parlamentarnych.

Wojciech Dąbrowski pytał o słowa Kaczyńskiego o "odrzuceniu wielkiej ofensywy zła". - To są oczywiste słowa. Zawsze budowaliśmy swoje programy na fundamencie ideowym PiS opartym o wartości chrześcijańskie. Jesteśmy partią wolności, chcemy dawać Polakom wybór i np. za zły uważaliśmy przymus posyłania sześciolatków do szkoły. My daliśmy wybór. Przeciwstawiamy się seksualizacji dzieci we wczesnym wieku i mówimy, że to rodzice powinni mieć wyłącznie prawo do wychowywania swoich dzieci i podejmowania decyzji o tym jakie rodzaje organizacji wchodzą do szkoły i jakie programy realizują - wyjaśnił szef KPRM.

Pytany czy będzie w tej sprawie "ustawowy zakaz" Dworczyk podkreślił, że "można dyskutować o tym jakie narzędzia stworzyć, by rodzice mieli pewność, że to oni decydują jak wychowywane są dzieci, ale nie ma w tej chwili takich planów, żeby ustawowo regulować te kwestie".

msl/ polsatnews.pl, PAP