500 plus dla niepełnosprawnych od października. Rząd przyjął projekt ustawy

Świadczenie uzupełniające początkowo obejmie osoby, które mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności. W pierwszym okresie będzie to ok. 300 tys. osób - mówił premier Morawiecki. Rząd przyjął projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dodatek w wysokości 500 zł będzie zależał od wysokości pobieranego świadczenia, np. emerytury lub renty.