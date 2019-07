Rząd przyjął projekt ustawy zmniejszającej 18-proc. stawkę PIT do 17 proc.

Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidujący m.in. obniżenie 18-proc. stawki podatku PIT do 17 proc. oraz podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników - poinformował we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Według wyliczeń resortu finansów zmiany pochłoną ponad 9,5 mld zł rocznie.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy obniżającej podatki. Od 1 października 2019 PIT zmniejszony z 18% do 17% oraz większe koszty uzyskania przychodów - kolejny element realnego obniżenia podatków. To co najmniej kilkaset złotych rocznie więcej w portfelach Polaków — Piotr Müller (@PiotrMuller) 16 lipca 2019

Projekt przewiduje ponaddwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników.

"Spełnienie obietnicy premiera Morawieckiego"

Z zawartych w Ocenie Skutków Regulacji wyliczeń Ministerstwa Finansów wynika, że zmiany będą kosztować sektor finansów publicznych 9 mld 687 mln zł rocznie. Z tego koszt dla budżetu to 4 mld 825 mln zł, dla jednostek samorządu terytorialnego - 4 mld 812 mln zł, a dla pozostałych jednostek (NFZ) - 50 mln zł.

"Rozwiązania, na których skorzysta ok. 25 mln Polaków, stanowią spełnienie obietnicy złożonej przez premiera Mateusza Morawieckiego w tzw. nowej piątce PiS" - podano w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Wyjaśniono, że dzięki nowym propozycjom, przy niezmienionej pensji brutto na konta pracowników trafią wyższe wynagrodzenia (netto).

"Osoba zarabiająca np. 2 250 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.) zyska rocznie 472 zł, a przy pensji 4 765 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej prognozowane na 2019 r.) - zysk wyniesie rocznie 732 zł" - stwierdzono.

Koszty uzyskania przychodów po zmianach

CIR podało, że po zmianach koszty uzyskania przychodów wyniosą: 250 zł miesięczne (jednoetatowcy) - obecnie 111,25 zł; 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) - obecnie 139,06 zł; 3 000 zł roczne (jednoetatowcy, miejscowi) - obecnie 1 335,00 zł; 3 600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 1 668,72 zł; 4 500 zł roczne (wieloetatowcy) obecnie 2 002,05 zł; 5 400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) obecnie 2 502,56 zł.

Zaznaczono, że reforma jest "ważnym" krokiem w kierunku zmniejszenia klina podatkowego, czyli różnicy między tym, co pracownik dostaje "na rękę", a kwotą, którą na jego zatrudnienie wydaje firma.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 października tego roku.

wka/ PAP