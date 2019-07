Z Warszawy do Kostrzyna nad Odrą. Koleje Mazowieckie uruchomią pociągi na Pol’and’Rock Festival

"Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy od lat pomaga naszym szpitalom. Tym letnim koncertem fundacja chce podziękować wszystkim wolontariuszom i ludziom dobrej woli. Dlatego dobrze by było, aby ci mieszkańcy Mazowsza, którzy chcą wziąć udział w koncercie, mieli w tym roku taką szansę. Nasze Koleje Mazowieckie im w tym pomogą"- powiedział cytowany w komunikacie marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

"Nasze zaangażowanie w obsługę transportową festiwalu to kontynuacja wieloletniej współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy podczas kolejnych Finałów. Jednorazowo możemy zabrać 1000 osób i tyle samo przywieźć do Warszawy po zakończeniu festiwalu. Jeśli to połączenie zapełni się i będzie potrzeba uruchomienia dodatkowego pociągu, to jesteśmy gotowi do podjęcia takich działań" - powiedział prezes Kolei Mazowieckich Robert Stępień.

Bilety można kupić już od 16 lipca

Pociąg relacji Warszawa Wschodnia - Kostrzyn nad Odrą pojedzie 31 lipca 2019 r, a powrotny zostanie uruchomiony 4 sierpnia. Pociągi są już zamówione w PKP PLK, trwa jeszcze praca nad ostatecznym kształtem rozkładu jazdy. Bilety na pociągi będzie można kupić już od 16 lipca wyłącznie przez Internet, za pośrednictwem strony bilety.mazowieckie.com.pl.

Koszt biletu jednorazowego na przejazd tam i z powrotem wg taryfy normalnej to 199 zł. Uczniowie zapłacą 125,37 zł, a studenci - 97,51 zł. Kontrola biletów będzie odbywała się przy wejściu do pociągu. Na pokładzie będzie obecny ratownik medyczny. Zostanie także wzmocniona obsada drużyny konduktorskiej.

- Jak zawsze, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy może liczyć na Koleje Mazowieckie! Jubileuszowy festiwal Pol’and’Rock będzie wyjątkowym wydarzeniem i cieszymy się, że mieszkańcy Warszawy i Mazowsza mogą planować kolejową podróż na nasz Najpiękniejszy Festiwal Świata. Życzymy udanej podróży i czekamy w Kostrzynie nad Odrą - powiedział rzecznik prasowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Krzysztof Dobies.

Pol'and'Rock Festival

Pol'and'Rock Festival to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Jego 25. edycja odbędzie się w terminie 1-3 sierpnia 2019 r. w Kostrzynie nad Odrą. Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy.

WIDEO - Strzelanina w kamienicy na warszawskim Bródnie. Nie żyje 43-latka Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ PAP