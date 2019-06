Będą dodatkowe pociągi na Pol'And'Rock Festival

Marszałkowie zachodniopomorski i pomorski zapewnili w piątek, że będą dodatkowe pociągi na 25. Pol’And’Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą. Stało się to po tym, gdy udostępnienia pociągów Fundacji WOŚP odmówiła spółka Przewozy Regionalne. WOŚP skierowała skargę na decyzję spółki.

Marszałek woj. zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz (PO) napisał w piątek na swoim profilu facebookowym, że ma "dobre wieści dla fanów Pol'and'Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą", bo zadecydował "o uruchomieniu dodatkowych pociągów, które dowiozą uczestników z Pomorza Zachodniego".

- Będą to pociągi relacji Koszalin - Kostrzyn i powrotny Kostrzyn - Kołobrzeg. Dodatkowo cztery pary pociągów na stałej trasie Szczecin Główny - Kostrzyn zostaną wzmocnione, a w dniach festiwalu uruchomione będą dwie pary dodatkowych pociągów na trasie Szczecin Gł. - Kostrzyn - Szczecin Gł." - napisał marszałek Geblewicz.

Pociągi pojadą z Pomorza

W organizację przewozów na festiwal zaangażował się również marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk (PO).

- Pociągi z Pomorza pojadą na Pol'and'Rock Festival 2019. Chcemy by uczestnicy festiwalu dotarli bezpiecznie na miejsce - poinformował na swoim profilu na Facebooku.

Dodał, że w ten sposób samorząd województwa pomorskiego odpowiada na apel Jerzego Owsiaka i marszałek województwa lubuskiego Elżbiety Polak.

- Specjalne pociągi to też podziękowanie dla tysięcy wolontariuszy, którzy co roku aktywnie działają w ramach WOŚP. Współpracuję obecnie w tej sprawie z marszałkami województw: kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Trwają jeszcze rozmowy doprecyzowujące ilość pociągów, oraz trasy ich przejazdu. O szczegółach będziemy więc informować niebawem - czytamy w poście opublikowanym w piątek po południu.

"Może dojść do chaosu komunikacyjnego"

Marszałek Polak w czwartek wystąpiła do prezesa spółki Przewozy Regionalne o zmianę decyzji ws. organizacji dodatkowych pociągów na festiwal. Przekonywała, że w przeciwnym razie może dojść "do chaosu komunikacyjnego".

- Znacząco większe obłożenia pociągów planowych w całym kraju podczas trwania tej imprezy, przy braku reakcji przewoźników wykonujących zadania w ramach Ustawy o transporcie publicznym, może doprowadzić do chaosu komunikacyjnego, który odbije się szerokim echem nie tylko w Polsce - napisała Polak w piśmie, które udostępniła mediom.

"Kompletnie niezrozumiała decyzja"

Pod koniec maja br. o rezygnacji Przewozów Regionalnych z organizacji dodatkowych pociągów na festiwal w Kostrzynie poinformowała Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wskazując, że taka sytuacja zdarza się po raz pierwszy od 25 lat. Przedstawiciele Fundacji określili decyzję krajowego przewoźnika jako "kompletnie niezrozumiałą".

- Spółka odmówiła wykonania usługi, co w naszym przekonaniu jest rażącym złamaniem prawa młodych Polaków do bezpiecznego przyjazdu i wyjazdu pociągami na tak duże i ważne dla wielu z nich wydarzenie. To także jest jeden z kluczowych elementów budowania bezpieczeństwa Festiwalu - napisał wtedy prezes WOŚP Jerzy Owsiak. Według WOŚP dodatkowe pociągi na festiwal przynosiły Przewozom Regionalnym zyski.

Przewozy Regionalne: pociągi przynosiły straty

Według Dominika Lebdy, rzecznika Przewozów Regionalnych, realizacja dodatkowej oferty komercyjnych połączeń kolejowych musicREGIO na Pol’And’Rock Festiwal w 2018 r. przyniosła spółce niecałe 2 mln zł przychodów, co po uwzględnieniu kosztów napraw taboru przeznaczonego do tych połączeń, koniecznych z uwagi na poważne usterki i dewastację zamknęło się stratą rzędu 1 mln zł.

Dodał, że spółka ograniczyła koszty funkcjonowania poprzez dostosowanie ilości eksploatowanego taboru do oferty, którą zamawiają marszałkowie województw.

- Oznacza to, że nie mamy już takiej nadwyżki taboru, jaką mieliśmy wcześniej, dlatego nie jesteśmy w stanie uruchomić pociągów musicREGIO na takich zasadach jak w latach ubiegłych - powiedział Lebda.

- Tak jak wspominaliśmy, rozważamy pewne możliwości wzmocnienia oferty połączeń regionalnych realizowanych na co dzień na zlecenie Urzędów Marszałkowskich. Trwają w tym zakresie rozmowy i są już pierwsze efekty - dodał.

W piątek Owsiak poinformował o skierowaniu przez WOŚP skargi na decyzję Przewozów Regionalnych.

Pol'and'Rock Festival to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Przez wiele lat był znany pod nazwą Przystanek Woodstock. Jego 25. edycja odbędzie się 1-3 sierpnia 2019 r. w Kostrzynie nad Odrą. Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata.

WIDEO - Wybite witraże i napis krwią na drzwiach kościoła. Atak na parafię św. Maksymiliana Kolbe w Koninie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/ PAP