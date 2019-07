"Całuj te buty, no całuj"! Grupa nastolatków nęka chłopca. Bulwersujące nagranie od widza

Na filmie, który dostaliśmy od jednego z użytkowników, widać grupę nastolatków zmuszających przestraszonego chłopca, m.in. do całowania ich butów. Na końcu agresorzy wrzucili rower chłopca do wody. Jeden z nich nagrał całą sytuację telefonem komórkowym i "pochwalił się" tym w jednym z portali społecznościowych.

W pewnym momencie ofiara cofa się, prosi, aby agresorzy przestali. W tle słychać śmiech i groźbę: "no to roweru nie będzie".

Następnie na filmie widać jednoślad zawieszony na skraju drewnianego pomostu.

Okrzyki, śmiech

Prześladowcy chłopca kilkukrotnie zmuszali go, grożąc zatopieniem roweru, do całowania butów. W pewnym momencie zostały wymierzone w stronę ofiary kopnięcia, które miały go zmusić do ponownego klęknięcia i wykonania upokarzającej czynności. Pod koniec nagrania rower chłopca, mimo wszystko, zostaje wrzucony do wody. Towarzyszą temu okrzyki i salwy śmiechu. Ofiara wchodzi do stawu, aby wyciągnąć swoją własność. W tym momencie film się urywa.

Sprawa zgłoszona na policję

W piątek, 12 lipca, wysłaliśmy nagranie policji w Białej Podlaskiej, gdyż to właśnie stamtąd, jak informuje nasz czytelnik, najpewniej pochodzi jeden z prześladowców.

Jak poinformował nas dyżurny KMP w Białej Podlaskiej, nagranie zostanie przekazane komendantowi.

- Złoży on odpowiednią dekretację i przekaże sprawę do wydziału kryminalnego. Zbadamy m.in. prawdziwość nagrania – informuje.

Wideo otrzymaliśmy od naszego użytkownika poprzez stronę "Twój News".

