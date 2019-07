Trzeci sezon "Stanger Things" najlepszą premierą w historii Netfliksa. Ponad 40 mln wyświetleń

Netflix podzielił się statystykami w jednym z postów na Twitterze. Premiera trzeciego sezonu serialu braci Dufferów miała miejsce w czwartek. Po czterech dniach dostępności na platformie dystrybutora, trzeci sezon "Stranger Things" osiągnął wyższy wynik oglądalności niż jakikolwiek inny film czy serial na Netfliksie w ciągu czterech dni od premiery. Według danych na czwartek, ponad 18 milionów użytkowników obejrzało już wszystkie odcinki trzeciej serii.

.@Stranger_Things 3 is breaking Netflix records!



40.7 million household accounts have been watching the show since its July 4 global launch — more than any other film or series in its first four days. And 18.2 million have already finished the entire season.