"Stranger Things" nie tylko na Netflixie. Gwiazdy serialu przyjadą na Open'er Festival

Tajemnicze zniknięcie Willa Byersa w 2016 roku przykuło uwagę milionów ludzi na całym świecie. Serial "Stranger Things", mimo zaledwie trzyletniej historii, zdążył zyskać miano kultowego. Powstały koszulki, bluzy, torby i wiele innych gadżetów, a słynny Demogorgon pojawił się nawet w innym popularnym amerykańskim serialu: "Family Guy".

Już 4 lipca użytkownicy platformy Netflix ponownie odwiedzą Hawkins. Tym razem historia rezolutnych nastolatków zostanie opowiedziana w ośmiu odcinkach.

Trzeci sezon będzie osadzony w 1985 roku. "Rok szkolny zakończył się, w mieście powstało nowe centrum handlowe, a bohaterowie stają u progu dorosłości. Rozkwita romans. Nadchodzi niebezpieczeństwo, miasto jest zagrożone przez starych i nowych wrogów. Zło nigdy się nie kończy i ewoluuje. Bohaterowie, aby przetrwać, muszą połączyć siły, pamiętając, że przyjaźń jest zawsze silniejsza niż strach" - informuje dystrybutor.

Nowi bohaterowie

Obok znanych już aktorów młodego pokolenia (Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard czy Caleb McLaughlin), w "Stranger Things 3" pojawi się Maya Hawke, 20-letnia córka gwiazd kina: Umy Thurman i Ethana Hawke'a. Wcieli się ona w rolę Robin, która odkryje mroczną stronę amerykańskiego miasteczka. Oprócz niej do obsady dołączyli Cary Elwes oraz Jake Busey.

Spotkanie na Open'erze

Open'er Festival, odbywający się na terenie gdyńskiego lotniska Kosakowo, rozpocznie się w środę 3 lipca. Organizatorzy postanowili iść zgodnie z trendami popkultury i zaprosili na specjalne spotkanie gwiazdy serialu: Caleba McLaughlina (Lucas) oraz Finna Wolfharda (Mike). Młodzi aktorzy będą czekać na fanów 3 lipca o godzinie 17:00 w Alter Stage.

Gadżety dla fanów

W piątek 5 lipca na sklepowych półkach znajdzie się soundtrack z najnowszego sezonu serialu. "Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Original Series, Season 3" będzie dostępny w formacie CD, ale również na kasecie magnetofonowej i kolorowym winylu, co w oczywisty sposób nawiązuje do lat 80., w których toczy się akcja produkcji. Ścieżka dźwiękowa zawiera 15 szlagierów tamtego okresu oraz kompozycje Kyle'a Dixona i Michaela Steina.

Zobacz finałowy zwiastun trzeciego sezonu "Stranger Things":

ac/luq/ Polsat News