KE podwyższa prognozy wzrostu PKB. Polska drugą najszybciej rozwijającą się gospodarką w Unii

Komisja Europejska podniosła we wtorek prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski na 2019 r. - z 4,2 proc. do 4,4 proc. Utrzymała też prognozę wzrostu gospodarczego na 2020 r. W przyszłym roku polska gospodarka ma wzrosnąć o 3,6 proc.

Jeśli najnowsze prognozy się potwierdzą Polska, wraz z Węgrami (również wzrost o 4,4 proc. PKB w tym roku), będzie drugą najszybciej rozwijającą się gospodarką w UE. Na pierwszym miejscu ma być Malta ze wzrostem 5,3 proc. Średnia dla całej UE ma wynieść 1,4 proc. w tym i 1,6 proc. w przyszłym roku.

"Konsumpcja wzrośnie w drugiej połowie roku"

Jeszcze w lutym Komisja przewidywała, że wzrost w Polsce w tym roku zwolni do 3,5 proc., a w 2020 roku do 3,2 proc. Jesienią zeszłego roku szacowano, że będzie to odpowiednio 3,7 proc. i 3,3 proc. W 2018 r. wzrost, według KE, wyniósł 5,1 proc.

"Oczekuje się, że konsumpcja prywatna wzrośnie w drugiej połowie 2019 r. i na początku 2020 r., ponieważ nowe transfery fiskalne i obniżki podatków zwiększają dochód gospodarstw domowych. Wraz z silnym wzrostem płac i korzystnymi trendami na rynku pracy, oczekuje się, że przyczyni się to do wzrostu zaufania konsumentów" - podała Komisja Europejska.

"Wzrost inwestycji jest nadal wspierany przez fundusze UE i ma pozostać silny w 2019 r., zanim spowolni w 2020 r. Dynamika zarówno eksportu, jak i importu będzie stopniowo zmniejszać się w latach 2019 i 2020" - dodała KE.

PKB wszystkich krajów idzie w górę

"Wzrost gospodarczy w strefie euro ma wynieść w tym roku 1,2 proc., by w przyszłym przyspieszyć do 1,4 proc." - szacuje KE.

Różnice wobec przewidywań z maja są bardzo niewielkie. Wówczas analitycy Komisji przewidywali wzrost w 2019 r. na poziomie 1,2 proc. w 2019 i 1,5 proc. w 2020 r.

Gospodarka unii walutowej ma w 2019 r. rosnąć siódmy rok z rzędu. PKB wszystkich krajów członkowskich idzie w górę. KE podkreśla, że wzrost w strefie euro w pierwszym kwartale był silniejszy niż się spodziewano ze względu na kilka tymczasowych czynników, takich jak łagodna zima czy odbicie w sprzedaży samochodów.

Prognozy KE pokazują, że w całej UE wzrost ma wynieść w tym roku 1,4 proc., natomiast w przyszłym ma sięgnąć 1,6 proc. Z kolei inflacja w "28" ma być na poziomie 1,5 proc. w tym i 1,6 proc. w przyszłym roku. W strefie euro ma ona wynosić w 2019 i 2020 r. 1,3 proc

