Podatek ekologiczny dla każdego lotu z Francji

Od 1,5 do 18 euro - tyle dodatkowo zapłacą pasażerowie wylatujący z Francji. Władze zdecydowały o wprowadzeniu podatku ekologicznego. Będzie on przeznaczony na finansowanie transportu publicznego.

- Postanowiliśmy wprowadzić podatek ekologiczny od wszystkich lotów z Francji - zapowiedziała podczas konferencji minister do spraw transportu, Élisabeth Borne.

Przewidywany zysk to około 180 milionów euro rocznie. Pierwsze wpływy z tego tytułu mają pojawić się w budżecie w 2020 roku.

Ceny zależą od klasy i dystansu

Ekologiczny podatek będzie wahać się od 1,5 do 18 euro. Jego wysokość zależy od długości lotu oraz klasy, w której pasażer podróżuje. Wybierając lot klasą ekonomiczną do krajów należących do Unii Europejskiej podróżujący zapłaci 1,5 euro. Ta sama opcja w klasie biznes kosztuje 9 euro.

Loty do krajów poza UE będą objęte wyższym podatkiem. 3 euro za podróż klasą ekonomiczną, a 18 za klasę biznes.

Ekologiczny podatek nakładany będzie na wszystkie linie startujące z francuskich lotnisk, z wyjątkiem m.in. lotów na Korsykę oraz lotów łączonych - dodała minister.

ac/luq/ euronews