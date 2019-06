Francja: ruszyło dochodzenie niezależnej komisji ws. wykorzystywania seksualnego w Kościele

Kościół we Francji chce poznać prawdę o wykorzystywaniu seksualnym, jego rzeczywistej skali, przyczynach i konsekwencjach. W poniedziałek rozpoczęła dochodzenie niezależna komisja. Członkowie zapoznają się ze świadectwami ofiar oraz przeszukają archiwa kościelne, państwowe i prasowe.

Na prośbę Episkopatu niezależną komisję utworzył i kieruje jej pracami Jean-Marc Sauvé, jeden z najbardziej doświadczonych prawników we Francji. Do ubiegłego roku, przez 12 lat był on wiceprzewodniczącym Rady Państwa, czyli najwyższego sądu administracyjnego, a wcześniej przez 11 lat był sekretarzem generalnym rządu, czyli najwyższym, niepolitycznym urzędnikiem w radzie ministrów.

Dochodzenie przebiega dwutorowo

Jak powiedział Radiu Watykańskiemu Jean-Marc Sauvé, dochodzenie przebiega dwutorowo. Komisja wystosowała apel do wszystkich ofiar nadużyć seksualnych w Kościele od roku 1950. Chodzi zarówno o małoletnich, jak i osoby w jakiś sposób zależne od sprawców, czyli na przykład seminarzystów czy siostry zakonne.

Spośród wszystkich ofiar zostanie wyłoniona grupa kilkudziesięciu osób, które będą przedmiotem pogłębionych badań. Chodzi nie tylko o to, by poznać skalę wykorzystywania seksualnego, ale również jego naturę i okoliczności.

Równolegle ze zbieraniem świadectw ofiar ruszyły też poszukiwania w archiwach diecezji, zgromadzeń zakonnych, sądów i prasy. Uzyskane w ten sposób wyniki dochodzenia zostaną zestawione z przypadkami molestowania w innych środowiskach.

"Jest to zadanie ogromne, wyczerpujące, ale też wciągające"

Jean-Marc Sauvé podkreśla, że bardzo mu zależy na zapewnieniu obiektywności badań. Z tego względu członkami komisji są renomowani specjaliści z zakresu prawa, psychologii i socjologii, ludzie różnych wyznań.

- Jest pewne, że zrobiliśmy wszystko, aby uzyskać jak najbardziej wyczerpujący obraz nadużyć seksualnych w Kościele, ich genezy i sposobu ich traktowania. To nam z kolei pozwoli wypracować jak najbardziej użyteczne rekomendacje. Jest to zadanie ogromne, wyczerpujące, ale też wciągające. Wszyscy bowiem jesteśmy świadomi, bez względu na nasze przekonania religijne, że uczestniczymy w bardzo ważnej misji, która leży w interesie wszystkich. Bo dziś dotyczy ona Kościoła katolickiego, ale potem może być również inspiracją dla innych sektorów francuskiego społeczeństwa, które również zmagają się z problemem nadużyć seksualnych - powiedział Radiu Watykańskiemu Jean-Marc Sauvé.

- W mediach wciąż jeszcze pojawiają się wątpliwości, czy Kościół naprawdę chce gruntownego wyjaśnienia tej sprawy. Ja mogę powiedzieć, że komisja, której przewodniczę jest w stanie zachować całkowitą niezależność. Skład komisji został ustalony bez żadnej ingerencji z zewnątrz. Sama komisja ustaliła też program dochodzenia. Wszystko, co robimy, powinno przekonać, że zarówno Kościół, jak i ta komisją są zdecydowani wyjaśnić to, co wydarzyło się w tym okresie, który był bardzo zróżnicowany. Było w nim dużo światła, ale były też i cienie, które teraz trzeba ujawnić.

WIDEO - Belgia: trudna sytuacja po wyborach. W kraju może dojść do rozłamu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ KAI