Kaskadowy pomiar prędkości w całej Polsce. Na drogi wyjedzie ponad 5 tys. policjantów

Na drogach w całej Polsce ruszył kaskadowy pomiar prędkości - powiedział we wtorek podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Pomiary będą się odbywały w terenie zabudowanym i poza nim. Akcja potrwa do godz. 22.

Kaskadowy pomiar prędkości będzie prowadzony we wtorek w godzinach 6-22. W tym czasie na drogi w całej Polsce wyjedzie ponad 5 tys. policjantów, którzy będą kontrolowali prędkość pojazdów w terenie zabudowanym i poza nim. Kontroli najczęściej można się spodziewać w miejscach, gdzie dochodzi do wypadków drogowych i tam, gdzie kierowcy stale przekraczają prędkość.

"To prędkość generuje większy tragizm zdarzeń drogowych"

Podinsp. Radosław Kobryś zaznaczył, że kaskadowy pomiar prędkości odbywa się w okresie, gdy wzrosła liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym przy jednoczesnym spadku liczby wypadków w ogóle i spadku liczby osób rannych.

- Niestety obserwujemy więcej ofiar śmiertelnych i wynika to przede wszystkim z nadmiernej prędkości. To prędkość generuje większy tragizm zdarzeń drogowych. Finały tych zdarzeń są częściej, niż to bywało w poprzednich latach, śmiertelne - powiedział Kobryś.

Dodał, że od początku roku utrzymuje się "ogromny wzrost ujawnianej liczby przekroczeń prędkości w obszarze zabudowanym i to tych przekroczeń powyżej 50 km/h, które skutkują zatrzymaniem praw jazdy".

Jak powiedział, policji nie chodzi o nabijanie statystyk i wystawienie jak największej liczby mandatów, lecz o bezpieczeństwo. -Jedźcie wolniej, a my bardzo chętnie wrócimy z pustymi bloczkami mandatowymi- zapewnił.

Kontrola w tym samym czasie na kilku odcinkach drogi

Podkreślił, że kontroli można się spodziewać zarówno w terenie zabudowanym jak i poza nim. - Oczywiście - jak to przy okazji kaskadowego pomiaru prędkości - to, że w jednym miejscu miniemy patrol nie znaczy, że za pół kilometra czy za kilometr nie spotkamy kolejnego. Dodatkowo nie wiemy, czy nie jedzie za nami samochód z wideorejestratorem - zaznaczył Kobryś.

Kaskadowy pomiar prędkości oznacza, że kontrola odbywa się w tym samym czasie na kilku odcinkach drogi. Mogą w niej brać udział dwie, trzy lub więcej załóg policji. Często takie kontrole odbywają się na krótkim odcinku drogi. Jak informowała policja, celem akcji jest egzekwowanie przestrzegania ograniczeń prędkości i dbanie o bezpieczeństwo na drodze.

WIDEO - Podest Szydło na środku rynku. Była premier pojechała do Węgrowa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ PAP