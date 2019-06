Premier: chcemy jak najszybciej procedować projekt ustawy ws. 500 zł dla niepełnosprawnych

- Przygotowaliśmy ustawę, która ma zapewnić dodatkowe wsparcie dla osób, które skończyły 18. rok życia, które nie mają emerytury, które są całkowicie pozbawione możliwości samodzielnego funkcjonowania - mówił premier na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów.

Podkreślił, że rząd chce jak najszybciej procedować projekt ustawy w tej sprawie.

- Chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, w której jak najszybciej, być może jeszcze we wrześniu lub na początku października, będę dbał o to, by nastąpiło to w ciągu najbliższych tygodni, żeby przyjęte zostały odpowiednie regulacje prawne i żeby można było rozpocząć wypłaty dla tych osób, które są najbardziej pokrzywdzone przez los, przez stopień swojej niepełnosprawności - powiedział szef rządu.

WIDEO - Używając wykrywacza metali znalazł denara sprzed 2 tys. lat i inne monety. Kolekcję skonfiskowano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

maw/ PAP