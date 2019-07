Mirosław Drzewiecki może wrócić do polityki. Miałby kandydować z list łódzkiej PO

Według dziennika listę kandydatów przedstawionych przez łódzką PO Zdanowska ma zweryfikować, odsiać i ostateczną wersję przesłać do centrali PO w Warszawie. Gazeta ustaliła m.in., że na liście znalazły się nazwiska trojga posłów z Łodzi: Iwona Śledzińska-Katarasińska, Małgorzata Niemczyk i Cezary Grabarczyk. Jest także grupa łódzkich radnych, prezes Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Radosław Stępień i wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski.



Jak podaje dziennik, sensacyjnie zapowiadają się kandydatury, które zamierza zgłosić sama Zdanowska. Wśród nich jest radna sejmiku Joanna Skrzydlewska, a także Mirosław Drzewiecki, były skarbnik PO i były minister sportu.

Ma dobre relacje z Tuskiem i Schetyną



"Drzewiecki rozstał się z Sejmem w 2011 r., wcześniej w wyniku afery hazardowej w 2009 r. stracił posadę ministra, bronił się przed sejmową komisją śledczą, a prokuratura nie postawiła mu żadnych zarzutów. To jeden z niewielu przed laty ważnych polityków PO, który zachował dobre relacje zarówno z Donaldem Tuskiem, jak i Grzegorzem Schetyną. Z obecnym szefem PO, mimo wielu lat przerwy w polityce, przyjaźni się do dziś" - przypomina gazeta.



Sam Drzewiecki przekonywał dziennik, że o propozycji dowiaduje się dopiero w rozmowie z nim. - W ogóle nie myślałem o powrocie do polityki - powiedział. Według gazety jednak Drzewiecki "pytaniem nie wydawał się być zaskoczony, co może oznaczać, że jest po słowie z Hanna Zdanowską".



Kolejna, w ocenie łódzkiej gazety, sensacyjna propozycja Zdanowskiej to kandydatura prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego. Szef NIK kadencję kończy w sierpniu.



Jak zaznacza dziennik, Kwiatkowskiego wedle wcześniejszych informacji interesuje start do Senatu i rozmawia ze Schetyną na temat poparcia PO. Jak pisze dziennik, według niektórych doniesień Zdanowska - mimo trudnych przed laty relacji z Kwiatkowskim - byłaby skłonna zobaczyć go np. na dobrym, ostatnim miejscu listy sejmowej w Łodzi.

