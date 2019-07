Podział opozycji i plany na jesienne wybory. Transmisja "Wydarzeń i Opinii" od 19:15

Przejście Marka Biernackiego do klubu PSL-Koalicja Polska i koalicyjne układanki przed wyborami do parlamentu - to niektóre z tematów piątkowych "Wydarzeń i Opinii". Gośćmi programu będą: poseł do PE Joachim Brudziński, Marcin Kierwiński (PO) i Piotr Zgorzelski (PSL). Transmisja w Polsat News i na polsatnews.pl od godz. 19:15.